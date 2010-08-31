Пять новых школ откроют 1 сентября в Беларуси

Если два десятка лет назад школа с бассейном и гимнастическим залом была пределом желаний, то сегодня этими благами не удивишь даже сельского жителя.

О чем пишут в учебнике истории, могут рассказать истинные свидетели событий. Экспонаты древнего мира заняли достойное место в новой школе. Старинные жернова Татьяна Вячеславовна везла за тысячу километров. Ведь наглядный — самый действенный из методов обучения.

Татьяна Степанова, учитель истории СШ №24 Минска:

Все, что находится в этом кабинете собрано трудом учителей, учеников.

Открывая в столице школу №24, Президент отметил: здесь созданы все условия для развития личности. Прошло два года и уже есть результат. Победы в республиканской олимпиаде, дипломы конкурсов по экологии и здоровому образу жизни. Да и спортивные надежды, наверняка, оправдают.

Светлана Грицюта, директор СШ №24 Минска:

Наши учителя физкультуры были тренерами сборной Беларуси по баскетболу, и мы будем развивать это движение.

Передавая ключи от нового современного здания два года назад, глава государства подарил и десяток новеньких велосипедов. Хотя эта школа с эстетическим уклоном, но спортивной базе сейчас могут позавидовать даже спортсмены.

Чемпион Беларуси по велоспорту здесь преподает физкультуру. Фигуры двухколесного пилотажа выполняют ученики и не только.

Татьяна Шпаковская, учитель физкультуры СШ №24 Минска:

К нам приходят даже малыши. Они видят, что мы занимаемся, и подходят, тоже просятся к нам

Такая же современная школа, но в сотнях километров от столицы. Этот подарок год назад получили жители деревни Теребличи Столинского района. Эта школа для местных стала центром образования, науки и спорта. И таких примеров в нашей стране более сотни. Открытая Президентом в начале нового тысячелетия ко Дню письменности мстиславская школа сейчас пишет летопись успехов своих учеников, став образовательным стержнем в районе.

Ольга Косулина , заместитель директора по учебной работе СШ №2 г. Мстиславля:

В нашей школе обучаются ребята и ребята сельских регионов. Для всех созданы условия, чтобы они получали достойное образование.

Дмитрий Лазарев, ученик СШ №2 г.Мстиславля, победитель республиканской предметной олимпиады по немецкому языку:

Для успеха нужно в первую очередь желание самого ученика. Ну и конечно, нужно брать по максимуму от учителей.

210 новых школ за последние 15 лет. Образовательный прогресс очевиден. Кстати, и в этом году «пятерка» новостроек ко Дню знаний в Беларуси обеспечена.