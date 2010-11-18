Пять морских котиков поселились в Минском зоопарке

Гости прилетели с северных краёв и нашу погоду восприняли на ура. Из воды практически не вылазят. Два самца и две самки прилетели с Камчатки. Дорога была тяжёлой.

Юрий Рябов, директор Минского зоопарка:

Непосредственно на острове Беринга производился отлов. Потом они карантинировались в Петропавловском-Камчатском. А оттуда прибыли самолётом в Москву, и уже из Москвы приехали к нам в зоопарк.

Котики освоились быстрее чем ожидали. Самцы к дамам сердца не подпускают на метр, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Солёная вода и морская рыба: здесь созданы все условия не только для комфортного проживания, но и тренировкам по синхронному плаванию.