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Пять морских котиков поселились в Минском зоопарке

18 ноября 2010 18:54
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Гости прилетели с северных краёв и нашу погоду восприняли на ура. Из воды практически не вылазят. Два самца и две самки прилетели с Камчатки. Дорога была тяжёлой.

Юрий Рябов, директор Минского зоопарка:
Непосредственно на острове Беринга производился отлов. Потом они карантинировались в Петропавловском-Камчатском. А оттуда прибыли самолётом в Москву, и уже из Москвы приехали к нам в зоопарк.

Котики освоились быстрее чем ожидали. Самцы к дамам сердца не подпускают на метр, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Солёная вода и морская рыба: здесь созданы  все условия не только для комфортного проживания, но и тренировкам по синхронному плаванию.

# общество

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