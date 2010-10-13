«Пять минут» с Жаном Кодебой

Сложилось так, что, поднаторев на критике коммунизма, именно Запад присвоил себе право оценивать степень демократии. Те же американцы внушили себе, что у них стопроцентно народная власть. И еще со времен президента Вильсона решили, что для всеобщего мира великая нация должна экспортировать свободу в другие страны.
Словом, Запад провозгласил себя учителем и мессией. И с завидным постоянством твердит о своей глубокой обеспокоенности состоянием с правами человека в мире. Это их козырная карта. Кто же нас учит демократии?
По правде сказать, в самих Соединенных Штатах нетрудно найти поводы для озабоченности. Для американской демократии, например, вовсе необязательна отмена смертной казни. Она допускает пытки в печально известной тюрьме Гуантанамо. Тотальная прослушка собственного народа тоже не противоречит их пониманию свободы личности. Европа деликатно критикует своего заокеанского партнера за эти отклонения от принципов демократии. Но Вашингтон уверен в себе и совершенно глух к намекам старой дамы.
В самой Европе гильотина давно уже не рубит головы. Но означает ли это, что там нет проблем с правами человека? Вовсе нет.
Пуще других, пожалуй, сегодня преуспевает на ниве ревизии основ демократии Франция. Навалились, пардон, на восточных женщин. Парламент запретил ношение паранджи в общественных местах. Еще бы! Законопроект инициирован самим Николя Саркози.
Давайте представим себе, что исламский мир вдруг сговорится и запретит любой приезжающей на Восток женщине выходить из самолета с открытым лицом. И тогда красавица Карла Бруни, отправляясь на отдых в теплые края, вынуждена будет примерять восточный наряд. А как вам Хиллари Клинтон или Ангела Меркель в парандже?
А если серьезно, то, коли так и дальше пойдет, скоро в Европе начнут закрывать мечети, а там, глядишь, запретят нашим туристам запивать водку пивом.
Взялись французы изгонять бедных цыган. И что из того, что Евросоюз принял закон, запрещающий дискриминацию по этническим и национальным признакам?! Несмотря на жесткие резолюции ООН и Еврокомиссии, Саркози действует, как решил, ссылаясь на интересы собственного народа. И в этом он не оригинален.
Помните, как недавно Президент России парировал упреки Запада в ущемлении свобод, автократии? «Россия, вне всякого сомнения, — демократия. Она в России была, есть и будет», — заявил он. И точка.
Таким образом, Россия решила игнорировать претензии со стороны. Надоело оправдываться. Уж куда комфортнее осознавать свою великодержавность и учить уму-разуму других.
Что мы с вами наблюдаем? Какую страну ни возьми, везде СВОЕ представление о демократических ценностях. И когда на весах интересы СВОЕГО народа, никто никаких резолюций в упор не видит.
Беларусь никогда не скучала от недостатка внимания. Запад любит воспитывать тех, кто не целует ему ноги. Теперь вот и Россия, страна окончательно победившей демократии, записалась нам в учителя.
Но мы не говорим, что у нас нет проблем. Беларусь – молодое государство. Мы учимся демократии.
Если есть общие для всех правила — давайте каждый будет их выполнять. Не надо делить мир на тех, кому «можно», и на тех, кому «нельзя». Так будет справедливо. До свидания!