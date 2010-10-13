«Пять минут» с Жаном Кодебой

Есть понятия, которые, пожалуй, чаще других используются в политических спорах. Например -- демократия. Понятие это уходит глубоко в историю. Но, несмотря на довольно потрепанный вид, продолжает служить политикам, правозащитникам и террористам всех мастей для достижения их целей. Добрый вечер! Меня зовут Жан Кодеба.

Сложилось так, что, поднаторев на критике коммунизма, именно Запад присвоил себе право оценивать степень демократии. Те же американцы внушили себе, что у них стопроцентно народная власть. И еще со времен президента Вильсона решили, что для всеобщего мира великая нация должна экспортировать свободу в другие страны.

Словом, Запад провозгласил себя учителем и мессией. И с завидным постоянством твердит о своей глубокой обеспокоенности состоянием с правами человека в мире. Это их козырная карта. Кто же нас учит демократии?

По правде сказать, в самих Соединенных Штатах нетрудно найти поводы для озабоченности. Для американской демократии, например, вовсе необязательна отмена смертной казни. Она допускает пытки в печально известной тюрьме Гуантанамо. Тотальная прослушка собственного народа тоже не противоречит их пониманию свободы личности. Европа деликатно критикует своего заокеанского партнера за эти отклонения от принципов демократии. Но Вашингтон уверен в себе и совершенно глух к намекам старой дамы.

В самой Европе гильотина давно уже не рубит головы. Но означает ли это, что там нет проблем с правами человека? Вовсе нет.

Пуще других, пожалуй, сегодня преуспевает на ниве ревизии основ демократии Франция. Навалились, пардон, на восточных женщин. Парламент запретил ношение паранджи в общественных местах. Еще бы! Законопроект инициирован самим Николя Саркози.

Давайте представим себе, что исламский мир вдруг сговорится и запретит любой приезжающей на Восток женщине выходить из самолета с открытым лицом. И тогда красавица Карла Бруни, отправляясь на отдых в теплые края, вынуждена будет примерять восточный наряд. А как вам Хиллари Клинтон или Ангела Меркель в парандже?

А если серьезно, то, коли так и дальше пойдет, скоро в Европе начнут закрывать мечети, а там, глядишь, запретят нашим туристам запивать водку пивом.

Взялись французы изгонять бедных цыган. И что из того, что Евросоюз принял закон, запрещающий дискриминацию по этническим и национальным признакам?! Несмотря на жесткие резолюции ООН и Еврокомиссии, Саркози действует, как решил, ссылаясь на интересы собственного народа. И в этом он не оригинален.

Помните, как недавно Президент России парировал упреки Запада в ущемлении свобод, автократии? «Россия, вне всякого сомнения, — демократия. Она в России была, есть и будет», — заявил он. И точка.

Таким образом, Россия решила игнорировать претензии со стороны. Надоело оправдываться. Уж куда комфортнее осознавать свою великодержавность и учить уму-разуму других.

Что мы с вами наблюдаем? Какую страну ни возьми, везде СВОЕ представление о демократических ценностях. И когда на весах интересы СВОЕГО народа, никто никаких резолюций в упор не видит.

Беларусь никогда не скучала от недостатка внимания. Запад любит воспитывать тех, кто не целует ему ноги. Теперь вот и Россия, страна окончательно победившей демократии, записалась нам в учителя.

Но мы не говорим, что у нас нет проблем. Беларусь – молодое государство. Мы учимся демократии.

Если есть общие для всех правила — давайте каждый будет их выполнять. Не надо делить мир на тех, кому «можно», и на тех, кому «нельзя». Так будет справедливо. До свидания!