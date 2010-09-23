«Пять минут» с Павлом Кореневским

Я помню конец 80-х и начало 90-х. Сам стоял в очереди с утра часами за буханкой хлеба и его не хватало на всех. А вспомните пустые полки магазинов, где на прилавках стояли консервы из трески и банки с солёными огурцами и всё. А вспомните магическое слово дефицит в 70-х и 80-х, когда зелёный горошек, колбаса сервелат, или шпроты были ДЕ-ФИ-ЦИ-ТОМ, т.е. его выбрасывали на прилавки под большие праздники, за ними выстраивались огромные очереди и давали только по 2, 3 или 5 штук в одни руки. Сегодня понятие ДЕФИЦИТА отсутствует как явление, в магазинах есть всё и на любой, даже очень прихотливый вкус. Даже человек с небольшим достатком может купить вполне доступные по цене продукты.

Кстати, вот вам пример искусственного нагнетания ажиотажа на продукты питания. Буквально несколько недель назад вдруг все стали скупать гречку! В России неурожай и рынок моментально сыграл на повышение. Запасливые хозяйки начали скупать крупу сумками, торговые организации придерживать на складах запасы, в ожидании повышения цен и возможности на этом неплохо заработать.

То же самое со сливочным маслом. Услышав о подорожании и продаже в Россию масла, народ стал скупать по 5-10 пачек. На вопросы запаниковавших покупателей представители молокозаводов только разводили руками, но отгрузку масла при этом увеличили.

И здесь есть настоящие прорывы - наши брэнды Савушкин продукт, Ян сыродел, Бабушкина крынка, Асалода знают не только по всей России, но и в Европе и даже в Америке на Брайтон бич продаются наши белорусские товары! Свои производства с использованием самых современных технологий, свои склады, свои схемы сбыта, своя узнаваемая упаковка, в общем, всё то, что называется продвижение, маркетинг, логистика – то есть цивилизованный бизнес. Благодаря этому сегодня во всём мире знают - белорусские продукты - это качественно, вкусно и не дорого!

Но при этом наши ближайшие соседи объявляют молочные войны и делают недальновидные заявления. Недавно большие политики, явно работая на публику, говорили, что им не нужны белорусские блины и пироги, а уже сегодня губернаторы российских областей чуть ли не на коленях просят обеспечить поставки картофеля и продуктов питания!

У продуктов питания огромный экспортный потенциал. Картошка действительно наша нефть, кукуруза, сахарная свекла, лён – наш газ. Эти ресурсы возобновляемые, т.е. они не закончатся через 50 или 100 лет.