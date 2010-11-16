«Пять минут» с Ольгой Сахаровой

Гости нашей столицы, да и мы с вами, отмечаем в Минске особую атмосферу. Вроде, нет у нас чего-то грандиозного, чему можно было бы удивляться. Картинки рисуются не туристические, а вполне жизненные и обыденные. Люди. Улицы. Аллеи. Чистота, доброжелательность, покой и какая-то светлая грусть… Не та пушкинская грусть, которой дышит Питер, и не дикая суетность, которой живет Москва, не умиротворенность, которая присуща Праге или Берлину. Как и в любом другом городе, в Минске есть своя особенная атмосфера, ощущение. Это ощущение дома и уюта.
Людмила Гурченко:
Роскошный город! Я безумно люблю Минск.
Орнелла Мути:
Я, когда вышла с трапа самолета уставшая, тут же почувствовала тепло вашего города. Большие улицы, большие дома.
Вот парадокс: все ассоциируют Минск с широкими улицами и проспектами, с простором, а ведь он - один из самых плотно населенных городов Европы. Если взять площадь столицы и разделить на количество жителей, то получится, что на одного минчанина территории приходится вдвое меньше, чем на киевлянина или рижанина. А у жителя соседнего Вильнюса такой площади вообще в 4 с половиной раза больше!
Так что строительные краны там и здесь – не причуды столичных властей, архитекторов или инвесторов, а жизненная для города необходимость. Сегодняшняя динамичная жизнь столицы практически вдвое опередила «генеральное расписание»: и нас, минчан, ежегодно становится на 15 000 больше, и новые микрорайоны на карте города растут как грибы.
Уже пять лет я работаю над проектом «Минск и минчане». Мне лестно, когда горожане интересуются не только историей, но и будущим нашего города. Нам пишут письма с вопросами: «Что будет на том или ином месте? Как станет развиваться и застраиваться наш Минск?» Все ответы – в генеральном плане развития столицы. На двадцать лет вперед.
Оказывается, территория города к тому времени вырастет практически вдвое! 542 квадратных километра выведут Минск за кольцевую автодорогу. Еще дальше - начнут возникать города-спутники.
Сохранит Минск в будущем за собой и звание города, практически свободного от автомобильных пробок. Ведь сегодня от центра до кольцевой – в любом направлении – можно доехать за 15 минут! Чтобы город не «встал» - строятся новые развязки и путепроводы, расширяются уже действующие дороги, появляются новые паркинги и автостоянки. В этом смысле нам давно завидуют москвичи!
Есть и еще один пункт зависти: кино и сериалы нынче модно снимать не в Москве, а в Минске.
Российские режиссеры свою любовь к нашей столице объясняют просто: Москва сегодня - город, непригодный для съемок. Начиная от пробок, чудовищной дороговизны на каждом шагу и заканчивая простой невозможностью с кем-либо договориться… В этом смысле Минск — просто создан для кино.
Дмитрий Астрахан:
Что такое Минск без людей? Люди главное. Если есть приятные люди, то и место становится приятным.
Эмир Кустурица:
Хочу пожелать, чтобы все западные города походили на Минск. Я бы с удовольствием в вашем городе снял какой-нибудь фильм.
А еще наш город — большая концертная и спортивная площадка. Не успела отыграть неделя мирового кино в рамках фестиваля «Лістапад», а столица уже принимает участников детского музыкального конкурса «Евровидение». На днях в Минск приедет первая ракетка мира Каролин Возняцки, которая сыграет с нашей соотечественницей Викторией Азаренко. И сколько еще таких масштабных событий впереди!
Как вы думаете, откуда чаще всего приезжают в Минск? Оказывается, больше всего туристов из стран СНГ. Прежде всего из России и Украины. А если взять дальнее зарубежье — в лидерах Великобритания и Турция.
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- Внешний туризм
- 2009 году Беларусь посетили 57.827 человек из:
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- России — 31 269
- Великобритания — 4 585
- Турции – 4 091
- Литвы – 2 100
- Италии – 1 871
- Германии – 1 400
- Швейцарии – 1 115
Мимо нас тяжело проехать: основные транспортные потоки проходят как раз через нашу столицу.
Мне часто задают вопрос: «Как долго еще вы сможете находить темы о городе для своей передачи?». Отвечаю: «Бесконечно. Пока он живет, развивается, застраивается и хорошеет. Так, как это происходит сегодня!» Любите свой город! И у нас все получится. До свидания.