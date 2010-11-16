«Пять минут» с Ольгой Сахаровой

Крупнейший мировой путеводитель «Lonely Planet» включил Минск в число привлекательных мест для путешествий в Восточной Европе. «Белорусская столица является на удивление прогрессивным и современным городом, - сказано в путеводителе. Минск наверняка удивит вас». И вам захочется вернуться в наш город еще не раз! – уверена я, Ольга Сахарова. Здравствуйте! Эти пять минут мы будем говорить о любимом Минске.

Гости нашей столицы, да и мы с вами, отмечаем в Минске особую атмосферу. Вроде, нет у нас чего-то грандиозного, чему можно было бы удивляться. Картинки рисуются не туристические, а вполне жизненные и обыденные. Люди. Улицы. Аллеи. Чистота, доброжелательность, покой и какая-то светлая грусть… Не та пушкинская грусть, которой дышит Питер, и не дикая суетность, которой живет Москва, не умиротворенность, которая присуща Праге или Берлину. Как и в любом другом городе, в Минске есть своя особенная атмосфера, ощущение. Это ощущение дома и уюта.

Людмила Гурченко:

Роскошный город! Я безумно люблю Минск.

Орнелла Мути:

Я, когда вышла с трапа самолета уставшая, тут же почувствовала тепло вашего города. Большие улицы, большие дома.

Вот парадокс: все ассоциируют Минск с широкими улицами и проспектами, с простором, а ведь он - один из самых плотно населенных городов Европы. Если взять площадь столицы и разделить на количество жителей, то получится, что на одного минчанина территории приходится вдвое меньше, чем на киевлянина или рижанина. А у жителя соседнего Вильнюса такой площади вообще в 4 с половиной раза больше!

Так что строительные краны там и здесь – не причуды столичных властей, архитекторов или инвесторов, а жизненная для города необходимость. Сегодняшняя динамичная жизнь столицы практически вдвое опередила «генеральное расписание»: и нас, минчан, ежегодно становится на 15 000 больше, и новые микрорайоны на карте города растут как грибы.

Уже пять лет я работаю над проектом «Минск и минчане». Мне лестно, когда горожане интересуются не только историей, но и будущим нашего города. Нам пишут письма с вопросами: «Что будет на том или ином месте? Как станет развиваться и застраиваться наш Минск?» Все ответы – в генеральном плане развития столицы. На двадцать лет вперед.

Оказывается, территория города к тому времени вырастет практически вдвое! 542 квадратных километра выведут Минск за кольцевую автодорогу. Еще дальше - начнут возникать города-спутники.

Сохранит Минск в будущем за собой и звание города, практически свободного от автомобильных пробок. Ведь сегодня от центра до кольцевой – в любом направлении – можно доехать за 15 минут! Чтобы город не «встал» - строятся новые развязки и путепроводы, расширяются уже действующие дороги, появляются новые паркинги и автостоянки. В этом смысле нам давно завидуют москвичи!

Есть и еще один пункт зависти: кино и сериалы нынче модно снимать не в Москве, а в Минске.

Российские режиссеры свою любовь к нашей столице объясняют просто: Москва сегодня - город, непригодный для съемок. Начиная от пробок, чудовищной дороговизны на каждом шагу и заканчивая простой невозможностью с кем-либо договориться… В этом смысле Минск — просто создан для кино.

Дмитрий Астрахан:

Что такое Минск без людей? Люди главное. Если есть приятные люди, то и место становится приятным.

Эмир Кустурица:

Хочу пожелать, чтобы все западные города походили на Минск. Я бы с удовольствием в вашем городе снял какой-нибудь фильм.

А еще наш город — большая концертная и спортивная площадка. Не успела отыграть неделя мирового кино в рамках фестиваля «Лістапад», а столица уже принимает участников детского музыкального конкурса «Евровидение». На днях в Минск приедет первая ракетка мира Каролин Возняцки, которая сыграет с нашей соотечественницей Викторией Азаренко. И сколько еще таких масштабных событий впереди!

Как вы думаете, откуда чаще всего приезжают в Минск? Оказывается, больше всего туристов из стран СНГ. Прежде всего из России и Украины. А если взять дальнее зарубежье — в лидерах Великобритания и Турция.

Внешний туризм 2009 году Беларусь посетили 57.827 человек из:

России — 31 269 Великобритания — 4 585 Турции – 4 091 Литвы – 2 100 Италии – 1 871 Германии – 1 400 Швейцарии – 1 115



Мимо нас тяжело проехать: основные транспортные потоки проходят как раз через нашу столицу.

Мне часто задают вопрос: «Как долго еще вы сможете находить темы о городе для своей передачи?». Отвечаю: «Бесконечно. Пока он живет, развивается, застраивается и хорошеет. Так, как это происходит сегодня!» Любите свой город! И у нас все получится. До свидания.