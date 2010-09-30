«Пять минут» с Ольгой Бельмач

Самые перспективные профессии ближайшей пятилетки - врачи, продавцы и строители. Популярными и востребованными будут также имидж-мейкеры, менеджеры по логистике, химики и специалисты в сфере нанотехнологий.

Зарегистрированных безработных у нас меньше одного процента от экономически активного населения. Правда, есть скрытая безработица. Когда некоторые предприятия работают не полную рабочую неделю. А вот в Европе, по которой кризис ударил сильнее, безработица установила рекорд, перешагнув кое-где планку в 10%. Это самый высокий показатель за последние 11 лет. В Латвии, например, на одно рабочее место претендуют 48 безработных. Не лучше ситуация и в Литве. Около 700 тысяч безработных. Еще более полумиллиона работает за границей. В поисках лучшей доли за пределы страны уехал каждый десятый эстонец. Докризисный уровень не преодолен и в Польше. Без работы – около 2 миллионов поляков, более 11% трудоспособного населения.

Пока окружающие страны страдают от высокого уровня безработицы, у нас - иная проблема. Не хватает рабочих рук. В Минске, например, на одного безработного имеется пять вакансий.

Александр Лукашенко:

Все не могут быть юристами, экономистами, менеджерами. Нужны кадры высокой квалификации по рабочим специальностям. И это большой дефицит.



Работы в стране хватает не только своим жителям, но и приезжим.

Сотрудница компании Vilmesta (Литва) в интервью Еврорадио:

Здесь такой кризис в строительной отрасли, что вы себе не представляете. На год вся стройка в стране стала. Теперь только немного восстанавливается, но очень медленно. И поэтому действительно очень много строителей из Литвы стремятся работать на белорусских стройках.

С начала года в Беларуси создано уже 117 тысяч новых рабочих мест.