«Пять минут» с Олегом Усачевым

Девять лет я работаю над программой «Добро пожаловаться!», героями которой не рождаются, а становятся. Причем поневоле, от безысходности. Еще несколько лет назад самыми популярными словами программы были: помогите, не знаем, что делать и куда обращаться! Чиновники не только в переносном, но и прямом смысле поворачивались спиной к людям, а порой и убегали.

Слово бюрократия родилось от двух слов. Французского - бюро или стол, и греческого кратос - власть. Дословно власть стола. Так оно, собственно, и есть. Сколько бы человечество не пыталось "волком выгрызть бюрократизм", оторвать чиновника от стола и повернуть его к людям лицом, ничего не получалось. И, боюсь не получиться. А вот заставить наделенных властью четко выполнять свои обязанности, в том числе и разрешая возникающие у простого человека проблемы можно. И это показал наш, белорусский опыт.



За последние десять лет по инициативе Президента в стране была создана целостная система защиты людей от чиновничьего произвола. И она работает. Правда, иногда с пробуксовкой. В эфире «Добро пожаловаться» мы озвучили более двух с половиной тысяч жалоб. Очень многим помогли. Но это капля в море... В море волокиты и крючкотворства. Каждую третью жалобу можно было не доводить до эфира и решить в ЖЭС, ЖРЭО, администрации района, сельсовете...



Для того, чтобы повернуть ответственных лиц лицом к народу Администрацией президента была организована масштабная проверка. Три этапа мониторинга работы органов местной власти, словно три волны прокатились по Беларуси... И если в начале кому-то казалось, что это мероприятие породит разве что пену, то сегодня уже очевидно: те чиновники, которые после проверок облегченно вздохнули, похоже, поспешили расслабиться.



Владимир Макей, глава Администрации Президента:

Данные проверки - это ни какой кавалерийский наскок, а системная работа. Она не закончится ни вторым, ни третьим этапом, будет проводиться системно и, если понадобится, Администрация Президента будет на самом высоком уровне проводить такие мероприятия до тех пор, пока мы не наведем порядок и в этой сфере, и не заставим конкретного чиновника, руководителя на местах повернуться лицом к человеку.



Две недели. Именно столько отпускается чиновнику на рассмотрение вопроса конкретного гражданина. За нарушение - выговор, не исправился - освободи стол и кресло для того, кто будет работать. Наделенных властью заставят понять, что именно они находятся на службе у народа, а не наоборот.

В Администрации Президента в настоящее время обобщается собранный в ходе масштабного мониторинга материал. Но некоторые выводы можно сделать уже сейчас. Около 80 процентов всех жалоб были в компетенции местной власти, но не решались своевременно.

Самой популярной книгой для нас является Книга замечаний и предложений. Это чистой воды проза, проза жизни. Если ранее книга носила чисто декларативный, описательный характер, то сегодня - это серьезный инструмент в борьбе против нерадивых работников. За игнорирование жалоб виновная сторона может быть не только подвергнута штрафу, но и лишиться лицензии. Скажите, в какой еще стране мира вы вправе вызвать милицию, если вам отказались предоставить, этот, не побоюсь этого слова, бестселлер?!



Прочно вошло в жизнь понятие «Одно окно». Действительно, очень удобно. Сам пришел в легкий шок, когда обратился в БРТИ за техпаспортом на квартиру. Никакой тебе толчеи и очередей. Удобные кресла. Вежливые сотрудники. Да и весь процесс занял каких-то 7 минут. Совсем не то, что было раньше.



Каждый из нас может напрямую связаться по телефону с нужными ведомствами и структурами от МВД до администрации районов, и изложить свои предложения и жалобы. Кстати, телефон горячей линии СТВ - 290-66-00.