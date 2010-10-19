«Пять минут» с Олегом Степанюком

Кто не мечтает об уютной, а главное своей квартире? Наверно только те, у кого она есть. А у кого нет, тот очень хочет ее построить. Здравствуйте, меня зовут Олег Степанюк и говорить сегодня мы будем о жилье.

Строители коммунизма обещали, что каждая советская семья к 2000 году будет жить в отдельной квартире. В реальности оказалось все гораздо прозаичнее. Идея так и осталась идеей. 2000 год давно ушел в историю, а жилищный вопрос на пространстве бывшего СССР - остался. В том числе и у нас, хотя строим мы больше, чем наши соседи.

В очереди на жилье стоит без малого 800 тысяч граждан, из них каждый четвертый - более 10 лет.

Тем не менее мечты нуждающихся сбываются достаточно быстро. Если в Украине в прошлом году на тысячу человек населения построили 140 квадратных метров жилья, в России 421, то в маленькой Беларуси сдали под ключ 595 этих самых квадратов!

Строительство жилья в 2009 году на 1000 человек кв. м:

Украина – 140

Казахстан – 403

Россия – 421

Беларусь – 595

И это, заметим, в кризисный год. Темпы строительства, если посмотреть за долгосрочный период, например, за десять лет — выросли почти в три раза. Причина - очевидна.

Александр Лукашенко:

Если идет стройка в стране – значит, страна живет. Строительство – локомотив любой экономики. Такими словами даже руководители России стали разговаривать. Давайте будем строить. Потому что помещение, которое вы построите, нуждается во всем том, что производит наша экономика.

Кризис ударил и по рынку недвижимости. Цены на бэушные квартиры упали, все замерли в ожидании. Что будет? Но, как оказалось, ничего страшного. Нет худа без добра. Построить новую квартиру стало выгоднее, чем купить вторичное жилье. Чего ранее не замечалось.

Тем более что можно взять льготный кредит. Правда придется столкнуться с одной проблемой — найти поручителей. Друзей, родственников или просто соседей, которые разделили бы с вами финансовый риск. Порой это не просто трудно, а практически невозможно. Объяснение лежит на поверхности. Ну кому охота вешать на себя долговое ярмо на десятки лет и в случае чего расплачиваться за чужие долги? Но иначе кредит не дадут. Ни льготный, ни обычный. Пока не дадут.

Депутаты уже листают проект нового Жилищного кодекса. И обещают в самом скором времени принять. Там как раз прописан механизм выселения из квартир неплательщиков по кредитам. Банки таким образом застрахуют свои деньги, а застройщики — то есть мы с вами, избавимся от головной боли по поиску поручителей. А там, глядишь, заработает ипотека.

Кстати, проект Жилищного кодекса после первого чтения разместят на сайте Палаты представителей. Так что у всех будет возможность высказать свои замечания.

Отдельное спасибо заемщикам. На начало сентября банки выдали почти 20 триллионов рублей кредитов на строительство и покупку жилья. При этом проблемная задолженность – всего-то 114 миллиардов. Это около полпроцента. Практически в пределах статистической погрешности.

Но даже если вы и прошли кредитные мытарства, не спешите на радостях бросаться в строительный омут. Здесь могут быть опасные течения. Как оказалось, не все застройщики одинаково полезны. Вернее, честны и добросовестны. Кто бы мог подумать, что Беларусь затронет проблема обманутых дольщиков. Конечно, нам далеко до России или Украины, где пострадавшие создают целые общественные движения. Но все-таки. Печальный счет открыла история с домом на перекрестке улиц Лобанка и Притыцкого в Минске. Мошенники собрали деньги дольщиков на счета фиктивной фирмы и начали отмывать доходы. Дом, понятно, так и не сдали, зато сами оказались в доме казенном. И дай Бог, чтобы этот случай не перешёл в систему.

К сожалению, существует и еще одна проблема. Более существенная – недоделки и откровенный брак строителей.

Причём хромает качество, как в городе, так и на селе. Случается, что в некоторые дома в сельской местности новоселы просто не хотят заселяться. Так топорно и некачественно бывает построено жильё. В городах ситуация местами не лучше. Ясно, что строители хотят побыстрее сдать объект, отчитаться и переехать на другой. Но за свои кровные получить кривые потолки и полы, в которые надо вложить ещё кругленькую сумму – это ни в какие ворота не лезет! Непонятно: зачем строить с браком, ведь его все равно придется исправлять. С таким отношением на европейский уровень не выйдешь. А именно такая амбициозная задача стоит перед строительной отраслью.

Как показывает опыт, нам уже вполне по силам ежегодно вводить в строй по 10 млн. кв метров жилья. В том числе и социального, для малообеспеченных людей. Если эти метры пересчитать на очередников, то получится: отдельная квартира - каждой семье может и не такая уж несбыточная мечта? А может и вовсе не мечта. До свидания!