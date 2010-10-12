Моему сыну три с половиной года. Если бы не врачи республиканского центра «Мать и дитя», кто знает, смогла бы я сейчас радоваться его успехам каждый день. Тогда, три с половиной года назад, его просто спасли. Легко ли в нашей стране растить детей и быть мамой - об этом в ближайшие пять минут с Натальей Бреус.

В Беларуси идет Неделя матери. Сидя на кухне, мы привыкли ругать государство и сетовать на тяжкую женскую долю. И правда - жить сегодня не легко. А дети и вовсе для многих становятся головной болью. Обуть-одеть, накормить, обучить...

В Беларуси быть мамой лучше, чем в других странах СНГ. Утверждение не мое. Независимой международной организации «Спасем детей».

Специалисты международной организации провели исследование в 173 странах. Во внимание принимали все стороны жизни женщин и детей. Беларусь в этом рейтинге на 33 месте. В лидерах - Норвегия, Австралия, Швеция, Исландия.

В этих странах молодая мама на полгода-год может рассчитывать на оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком с 80 или 100-процентным сохранением зарплаты. Впечатляет. Но вместе с тем - появление наследника, например, никак не влияет на стоимость жилья для семьи.

На что могут рассчитывать белорусские женщины? Первое, что приходит на ум - бесплатное медицинское обслуживание. До родов и после. Если хочется особого комфорта - можно потратиться на «платную палату». А вот у многих женщин такого выбора нет. В Швейцарии роды стоят 10 тысяч евро. Почти столько же в Америке. С немецких рожениц берут по-божески - под три тысячи евро.

Будущим мамам государство готово платить. Обогатиться таким образом не получится. Но все же… Декретные получают женщины работающие, и для всех предусмотрено единовременное пособие. Чем больше детей - тем оно выше. Денежное поощрение ждет женщин – задумайтесь! - за дисциплинированность. Если до 12 недель беременности они наведались к врачам.

На семье государство старается не экономить. Понятно, что под дальним прицелом у него – демографический рост. Поэтому почти полмиллиона детей получают пособия, 45 тысяч малышей - бесплатное питание, 20 тысяч семей с детьми - различную адресную помощь. Мало? А по-моему для такой небольшой и небогатой на природные ресурсы страны совсем неплохо для начала.

Александр Лукашенко:

Ведь у нас в сознании практически четко укоренилось, что ребенок один- это эгоист 100%. Поэтому каждый, как бы ни было трудно, старается, если все нормально, а большинство семей - это нормальные семьи, иметь двоих детей. Это нормально- двоих. А третьего? Тяжеловато. Так давайте поможем, давайте подтолкнем семьи к рождению третьего ребенка. Три ребенка - это уже прирост будет. Но если мы еще будем помогать при рождении четвертого и пятого ребенка, и сильно помогать, и на этом надо сконцентрировать ресурсы, то увидите, что мы по демографии вернемся почти к той ситуации, которая была до войны и после войны. Что, лучше люди жили? Нет. Но детей было много, и не потому, что темно было, как некоторые в шутку говорят.

Тем временем в соседней России намерены сэкономить на больничных, декретных и детских пособиях. Правительство уже внесло в Госдуму проекты бюджетов социальных фондов. По ним полностью оплатят больничный только тем, кто уже имеет 15-летний стаж работы. А новый порядок расчета – не за последний год, а за два – позволит сократить расходы на «социалку».

«Московский комсомолец»:

«... Изменение порядка расчета позволит сэкономить фонду только на больничных 38,5 млрд. рублей. Да еще 10 млрд. рублей на пособиях по беременности и родам, да еще 3,5 млрд. рублей на пособиях по уходу за детьми… Женщины и дети у нас, как известно, — это святое.»

Белорусские мамы три года жизни могут совершенно законно посвятить своему чаду. А до его пяти лет и вовсе не выходить на работу. Место за женщиной сохранится. А если мама не в силах оставить карьеру, за нее вполне посидит в декрете муж или другой родственник. Кому как нравится. Лишь бы рожали.

В кино быть мамой очень приятно. Дети сразу упитанные и розовощекие. В реальной жизни материнство – не модный тренд. Молодые мамы «постарели» и все чаще откладывают рождение детей «на потом». За первенцами идут не раньше 25 лет. И только 5 процентов семей решаются на третьего. Таких государство старается поддержать изо всех сил. В первую очередь - льготами на жилье.

Своей маме я могу сказать миллион «спасибо». Но больше всего я ей благодарна за сестру. Растить нас, поколение беби-бума 80-ых, было ох как нелегко. Уж точно не проще, чем сейчас.

Так может не стоит видеть в государстве должника, который всегда нам что-то должен и толку от него никакого. Может - увидеть помощника, с которым не просто, но можно растить детей. Я попробую. Удачи и вам.