«Пять минут» с Марией Арабчик

Усе мы хочам есці хлеб з маслам. Але пры гэтым, рэдка задумваемся: адкуль гэта бярэцца. А бярэцца гэта ў вёсцы. Дык вось, давайце паразважаем, наколькі сёння актуальны лозунг: «Адродзім вёску — захаваем краіну». Пра гэта — наступныя 5 хвілін.

Вёска не раз была полем для эксперыментаў. Дастаткова прыгадаць толькі адну калектывізацыю. Зрэшты, працавітасць беларусаў узяла сваё. Сельская гаспадарка БССР магла пахваліцца поспехамі. Напярэдадні развалу Савецкага Саюза, у нашай рэспубліцы ў разліку на душу насельніцтва вырошчвалі мяса і малака больш, чым у Германіі, Францыі, Велікабрытаніі. Мы займалі першае месца па вытворчасці бульбы і лёну. Аднак Саюза — не стала. Пад яго рэшткамі эканоміка ледзь дыхала. Падалі і сельскагаспадарчыя паказчыкі, павялічвалася запазычанасць. Аграрны сектар трэба было тэрмінова ратаваць. У дзяржаве ўзялі курс на буйныя формы гаспадарання. Улічылі не толькі айчынны, але і замежны вопыт. Прынялі праграму адраджэння і развіцця вёскі. І гэта палітыка — паступова даказвае сваю эфектыўнасць.

Александр Лукашенко:

Когда несколько лет назад была принята государственная программа возрождения и развития села — а, по сути дела, его спасения — многие у нас в стране и за рубежом ерничали и скептически посмеивались. Сегодня уже все убедились, что это был правильный, выверенный и грамотный шаг. Как с точки зрения развития экономики, так и повышения благосостояния людей.

Новы імпульс развіццю сельскай мясцовасці надало будаўніцтва аграгарадкоў. Паводле плана, да канца гэтага года іх на карце Беларусі павінна быць каля паўтары тысячы. У кожным — новае жыллё, вадазабеспячэнне, газ, асфальтаваныя дарогі, крамы, садкі і школы. Словам, усё тое, што дасць магчымасць вяскоўцам адчуць сябе не горш за гарадскіх. У гэта укладаюцца вялікія грошы. Падлічана, каб пабудаваць адну «вёску будучыні», неабходна каля 8 мільярдаў рублёў. Ну, гэта ў залежнасці ад першапачатковага ўзроўню таго населенага пункту, якому наканавана стаць аграгарадком. За апошнюю 5-годку толькі ў сталічным рэгіёне на «аграгарадское будаўніцтва» пайшло каля трыльёна рублёў. Сёлета новы статус атрымаюць яшчэ 64 населеныя пункты Міншчыны. І на гэта патрэбна больш за 200 мільярдаў рублёў. Вельмі і вельмі нятанна. Былі б у нас свае нафта і газ, мабыць, гэта задачу спросціла. Зрэшты, тыя, у каго прыродных рэсурсаў «заваліся», не надта спяшаюцца ўкладаць грошы ў глыбінку.

Наша суседка і партнёр па Саюзнай дзяржаве Расія, паводле экспертаў, на падтрымку аграрнага сектару затрачвае меньш аднаго працэнта бюджэта. Па іншых даных — да 4. Краіны Еўрасаюза — да 20. Беларусь — прыкладна столькі ж. Вось за гэта нас і крытыкуе Расія — умовы для сельгасвытворцаў на рынку няроўныя. Але ж ніхто там не прыгадвае пра цэны на энерганосьбіты: у каго яны большыя? Зрэшты, бясконца забяспечваць сельскую гаспадарку грашыма — нельга. Бо звычка жыць за дзяржаўны кошт да дабра не даводзіць. Але гаспадарыць беларусы могуць і ўмеюць. Таму ўкладзеныя сродкі — акупляюцца. Толькі сёлета сельгаспрадукцыі ў краіне вырабілі на 25 трыльёнаў рублёў. Па вытворчасці яе асноўных відаў — за выключэннем збожжа — Беларусь займае першае месца сярод дзяржаў СНД. Так, па вытворчасці бульбы наша рэспубліка апярэджвае Казахстан у больш як 4 разы, Расію — амаль у тры з паловай. На аднаго беларуса вырошчваецца мяса ўдвая больш, чым у Расіі і Украіне. Па малацэ мы абыйшлі Кыргызстан і Расію ў тры разы.

Вырабіць — мала. Трэба яшчэ і перапрацаваць. Апошнім часам шмат што пабудавалі і аднавілі. Гэта і малочныя комплексы, і збожжасушылкі. Асобная ўвага — малаказаводам і мясакамбінатам. Мадэрнізацыя і буйныя інвестпраекты. У выніку — беларуская прадукцыя карыстаецца заслужаным попытам. І ў нас, і за мяжой. Нават «харчовыя» войны з Расіяй не сапсавалі нам рэпутацыю. Наадварот — новыя рынкі збыту знаходзім.

Тэхнічная забяспечанасць аграрнага сектару — аснова добрага ўраджаю. Мы навучыліся рабіць неблагую сельгастэхніку. Акрамя таго, дзелімся напрацоўкамі з іншымі. Беларускія зборачныя вытворчасці дзейнічаюць у Расіі, Казахстане, Сербіі. Вось нядаўна прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес, праязджаючы міма нашых палеткаў, затрымаўся і вырашыў паспытаць беларускі трактар у справе. Спадабалася. Было вырашана закупіць пробную партыю.

Зусім хутка 4 Усебеларускі народны сход. Делегаты будуць разам з уладай вырашаць — як жыць далей. Абмяркуюць праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця кріаны на бліжэйшыя 5 год. Падчас папярэдніх сходаў сельская гаспадарка і адраджэне вёскі ўваходзілі ў лік прыярытэтаў. Мяркуецца, што і на гэты раз будзе менавіта так.

