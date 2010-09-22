«Пять минут» с Людмилой Ковалевой

Похоже, на дворе – бабье лето. Мужи от политики мыслями уже в снежном декабре. За две недели до Нового года Беларусь доверит бразды правления кандидату. Какому? С языка срываются привычные прилагательные: лучшему, достойному, активному… На самом деле последние пятнадцать лет, опуская в урны бюллетени, народ выбирал президента работающего. Хотя большинство желающих порулить страной, видимо, под влиянием частых заграничных вояжей, путают нелегкую долю белорусского президента с королевским троном.

Вчера Центризбирком зарегистрировал первую инициативную группу по выдвижению кандидата на пост президента. Отличился хорошо знающий выборные технологии, в третий раз участвующий в президентской кампании Виктор Терещенко.

С минувшей зимы о своих президентских амбициях публично заговорили с десяток персоналий. После объявления даты выборов число это только растет. И тут: от экзотики – в виде начальника участка плодоовощной базы – до практически всех мало-мальски известных среди самой оппозиции оппозиционеров.

Не догнать, так хоть согреться… Собственно, те, кто собирается в декабре согреваться подобным образом, сами признают истинное положение дел.

Николай Статкевич, лидер «Народнай Грамады»

Кто сегодня может стать объединительной силой белорусской оппозиции? Да, пожалуй, никто стать и не может.

Андрей Санников, лидер гражданской компании «Европейская Беларусь»:

У нас нет средств, чтобы противостоять Лукашенко.

Виталий Римашевский, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия»:

Шансов победить ни у кого из здесь присутствующих нет. По-человечески это невозможно.

«Никто не может», «нет средств». Последнее, пожалуй, ключевое. Без шансов на победу, но с шансами поучаствовать в распределении зарубежных грантов. Отсюда – неспособность определится с так называемым единым кандидатом оппозиции. По оценкам западной прессы, ежегодные вливания в так называемое гражданское общество Беларуси – около 9 миллионов долларов. 2/3 из них в выборный 2001-й год, по данным американской прессы простите, разбазарили. Теперь экс-дипломат Санников заявляет, что продаст квартиру, чтобы обеспечить свою кампанию. Смелое заявление. Ведь начнут подозревать, что не последнюю жилплощадь отрывает человек от сердца. И не самую худшую продает, коль сами же оппозиционные выдвиженцы говорят, что для победы надо 10-20 миллионов долларов.

Еще один «бэушный» политик Александр Милинкевич от участия в президентских выборах отказался. Из-за отсутствия поддержки со стороны Запада. Об этом пишет польский портал, специализирующийся на анализе внешней политики. По сведениям портала, кроме моральной поддержки, западные партнеры ничего Милинкевичу не предложили.

Что, а вернее, сколько предложили западные спонсоры остальным – покажет время. Взамен предлагают разное. От христианских ценностей до женитьбы на непонятно какой именно половине Беларуси.

Ярослав Романчук, зампредседателя Объединенной гражданской партии:

Это способ жениться на половине населения Беларуси. Такой взаимовыгодный марьяж. Я буду получать дикое удовольствие от того, что смогу сделать для людей.

Какое такое дикое удовольствие будут получать при этом люди – потенциальный выдвиженец скромно умалчивает.

Есть еще поэт, призывающий говорить правду. Я б даже признала безусловный поэтический дар, если бы увидела, например, предвыборную программу в стихах. Только вот незадача: президентство – это проза.

Вот и получается: и стихи посвящают, и квартиру ради нас продают, и женятся для удовольствия. А замуж-то и не хочется. Потому как все это они – по расчету.

А за окном – бабье лето...