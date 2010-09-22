«Пять минут» с Людмилой Ковалевой

Вчера Центризбирком зарегистрировал первую инициативную группу по выдвижению кандидата на пост президента. Отличился хорошо знающий выборные технологии, в третий раз участвующий в президентской кампании Виктор Терещенко.
С минувшей зимы о своих президентских амбициях публично заговорили с десяток персоналий. После объявления даты выборов число это только растет. И тут: от экзотики – в виде начальника участка плодоовощной базы – до практически всех мало-мальски известных среди самой оппозиции оппозиционеров.
Не догнать, так хоть согреться… Собственно, те, кто собирается в декабре согреваться подобным образом, сами признают истинное положение дел.
Николай Статкевич, лидер «Народнай Грамады»
Кто сегодня может стать объединительной силой белорусской оппозиции? Да, пожалуй, никто стать и не может.
Андрей Санников, лидер гражданской компании «Европейская Беларусь»:
У нас нет средств, чтобы противостоять Лукашенко.
Виталий Римашевский, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия»:
Шансов победить ни у кого из здесь присутствующих нет. По-человечески это невозможно.
«Никто не может», «нет средств». Последнее, пожалуй, ключевое. Без шансов на победу, но с шансами поучаствовать в распределении зарубежных грантов. Отсюда – неспособность определится с так называемым единым кандидатом оппозиции. По оценкам западной прессы, ежегодные вливания в так называемое гражданское общество Беларуси – около 9 миллионов долларов. 2/3 из них в выборный 2001-й год, по данным американской прессы простите, разбазарили. Теперь экс-дипломат Санников заявляет, что продаст квартиру, чтобы обеспечить свою кампанию. Смелое заявление. Ведь начнут подозревать, что не последнюю жилплощадь отрывает человек от сердца. И не самую худшую продает, коль сами же оппозиционные выдвиженцы говорят, что для победы надо 10-20 миллионов долларов.
Еще один «бэушный» политик Александр Милинкевич от участия в президентских выборах отказался. Из-за отсутствия поддержки со стороны Запада. Об этом пишет польский портал, специализирующийся на анализе внешней политики. По сведениям портала, кроме моральной поддержки, западные партнеры ничего Милинкевичу не предложили.
Что, а вернее, сколько предложили западные спонсоры остальным – покажет время. Взамен предлагают разное. От христианских ценностей до женитьбы на непонятно какой именно половине Беларуси.
Ярослав Романчук, зампредседателя Объединенной гражданской партии:
Это способ жениться на половине населения Беларуси. Такой взаимовыгодный марьяж. Я буду получать дикое удовольствие от того, что смогу сделать для людей.
Какое такое дикое удовольствие будут получать при этом люди – потенциальный выдвиженец скромно умалчивает.
Есть еще поэт, призывающий говорить правду. Я б даже признала безусловный поэтический дар, если бы увидела, например, предвыборную программу в стихах. Только вот незадача: президентство – это проза.
Вот и получается: и стихи посвящают, и квартиру ради нас продают, и женятся для удовольствия. А замуж-то и не хочется. Потому как все это они – по расчету.
А за окном – бабье лето...