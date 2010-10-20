«Пять минут» с Ириной Хануник-Ромбальской

Российские мастодонты Fashion индустрии в последнее время так привыкли выносить «модный приговор», что, приехав на Belarussian Fashion Week как-то и растерялись. Судить и одевать-то особо и некого. В Беларуси живут исключительно красивые и стильные люди, - заметил известный кутюрье, в недавнем прошлом ведущий известного шоу о моде Слава Зайцев. Та же история с вояжами заграничными – соотечественников сразу узнаешь в любом городе мира. Правило простое – все, кто не в кроссовках - наши! Меня зовут Ирина Хануник-Ромбальская. Здравствуйте!

Одежда, как архитектура – создает внешний облик страны и позволяет иностранцам любоваться красотой белорусских девушек, которые кедам и бесформенным брюкам, все же предпочитают юбки и высокий каблук. «Наши» люди может в булочную на такси и не ездят, но в театр в спортивном костюме точно не пойдут! И приписки о дресс-коде для них излишни. За модой белорусы не следят, они ее чувствуют.

Жаль только, что у отечественной легкой промышленности сейчас нелегкие времена. Купить или не купить – вопрос, который задает себе покупатель. Но для производителя он должен стать поистине гамлетовским: быть или не быть? Огромную махину «Беллегпрома», впрочем, как и многих европейских производителей одежды, теснит дешевый китайский трикотаж. Но есть, конечно, удачные примеры: нижнее белье из «Cинеокой» в фаворе у прелестниц из многих зарубежных стран. В свободной экономической зоне «Брест» шьют женские платья, в которых белорусские красавицы представляют нашу страну на «Мисс мира» .

И все-таки, белорусская легкая промышленность не может поднять голову так же высоко как модели на подиуме. Пока. Экспорт концерна «Беллегпром» в этом году подрос на треть. Нашим текстилем и трикотажем заинтересовались в США, России и в том же Китае.

Рост экспорта продукции концерна «Беллегпром»

январь-август 2010 года

США - в 1,7 раза Китай - в 2,5 раза Россия - 50% Украина — 54% Венесуэла - 29% Польша — 14%

Если бы мы поактивнее освежали сезонные коллекции и применяли маркетинговые хитрости, то и жили бы не с лозунгами «Лучше меньше, да Gucci» все чаще правда с ярлыками made-in-China, а действительно «куплялі беларускае».



Но не будем забывать, что с модой у нас не сложилось исторически. Легкая промышленность уже есть, модной индустрии пока нет. В то время как в 1926 году маленькое черное платье от Шанель по универсальности приравняли к автомобилю «Ford», на территории современной Беларуси в моде были совсем другие бренды – продразверстка и раскулачивание… Быть «модным» в советские времена и вовсе было стыдно. Приоритет отдавался тяжелой промышленности. Производство обуви и одежды развивалось по остаточному принципу. Отсюда, кстати, и остатки на складах сегодня. Как, впрочем, и багаж предубеждений.

Что ж, если лекалами пока не вышли, так сырьем - вполне. Белорусский лен – самый что ни на есть мировой бренд. Спрос на него стабильно высокий, одежда из натуральных волокон постоянно растет в цене, к тому же это возобновляемый природный ресурс. Кстати, Беларусь – (задумайтесь) четвертый в мире продавец. Перед нами только Китай, Франция и Россия. Президент Беларуси ставит задачу – войти в тройку. И это вполне возможно -в мире сегодня спрос на лен закрывается только на 80%.

Хорошо бы еще запустить на полную мощность тот самый двигатель торговли – рекламу. Она у нас пока подтормаживает. Мол, есть товар – купец и сам найдется. Зато у западных Домов моды –показуха, а не качество и экологичность - вот, пожалуй, ключевое в продвижении продукции. Уж очень их «от кутюр» зависит от наших «купюр».

И все-таки, в Минске несколько дней назад завершилась первая Международная неделя моды. Очевидно, что талантливых дизайнеров и качественных тканей отечественного производства у нас предостаточно. Возможно, когда-нибудь уже француженки с горящими глазами понесут свои евро в бутики белорусских марок.

Кстати, информация для скептиков. Все эти пять минут я была с Вами в одежде от белорусских производителей. А при определенной фантазии даже резиновые сапоги белорусского производства вполне можно носить. Говорю без иронии, поскольку сама примеряла. До свидания!