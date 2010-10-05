«Пять минут» с Евгением Гориным

Если раньше на оппозиционных сайтах Байнет ругали за несоответствие мировым стандартам, сегодня его критикуют за желание им соответствовать. Больше всего досталось Указу №60, известному еще как «Указ об Интернете». Дескать, это попытка убить свободу в Сети. С подачи наших оппозиционеров даже депутаты Бундестага обеспокоились вступлением в силу этого документа.

Заявление с сайта Бундестага от 8 сентября:

Указ является для белорусских властей широкой основой для воздействия на нежелательную информацию и тех, кто ею пользуется. <...> Вместе с тем - неизвестно, как указ применяется на практике, но мы будем отслеживать его применение.

Если неизвестно, зачем же так беспокоится? Тем более что понятие «нежелательной информации» в Интернете ввели сами европейцы. В Великобритании интернет-провайдеры блокируют сайты с детской порнографией. Соглашение «О Добровольном самоконтроле» между германскими провайдерами позволяет им отключать нежелательные интернет-странички. Во Франции по закону могут отключить от Интернета за скачивание чужой интеллектуальной собственности. В 2001 году парижский суд запретил использование общеизвестной американской поисковой системы Yahoo, которая предоставляла доступ к сайтам, торговавшим нацистской атрибутикой. В США фильтрация Интернета осуществляется на уровне некоторых организаций, а также школ и публичных библиотек. Антипиратский закон принят в 2009 года в Швеции.

Озабоченность по поводу применения в Беларуси Указа об Интернете может вызывать как раз его полное неприменение. Документ уже почти полгода как вступил в силу. С первого сентября у провайдеров даже есть фильтры для ограничения доступа к интернет-страничкам. Да только вот черных списков до сих пор нет. Ни один из сайтов отключен не был. Правда, в Интернет-кафе теперь действительно услуги по паспорту. Но это норма для очень многих стран. Попробуйте в Италии анонимно выйти в Сеть. А в Австралии, Великобритании, Швейцарии и Японии закон и вовсе разрешает следить за действиями пользователей Интернета.

Вообще, для того, чтобы заблокировать те или иные интернет-странички не надо никаких Указов. За примером далеко ходить не надо. На сервере российского Минюста ежегодно пополняется новыми пунктами Федеральный список экстремистских материалов. Сейчас там 686 наименований. Этим летом в него попал даже всемирно известный видео-сайт YouTube. Причем внес его даже не московский суд, а уездный — в Комсомольске-на-Амуре. Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре обязал местного интернет-провайдера «РА РТС «Роснет» ограничить доступ абонентов к пяти сайтам - видеохостингу youtube.com, интернет-архиву web.archive.org, пиратским библиотекам lib.rus.ec и thelib.ru, а также к одному из самых древних российских журналов об Интернете — zhurnal.ru.

Жаль только, что вот Президент, блоггер и борец со спамом Дмитрий Медведев, видимо, об этом ничего не знает.

Президент России Дмитрий Медведев на Мировом политическом форуме в Ярославле, 10 сентября:

Российское правительство вообще не занимается Интернетом. Интернет живет по своим законам - таким же, как в других странах.

Может, поэтому Россия сегодня одна из лидирующих стран по распространению детской порнографии в Сети?

Появление в Беларуси Указа об Интернете это как раз желание жить по законам, как и весь остальной мир. Прогресс остановить нельзя. Преступность полностью искоренить, наверное, тоже. Но только вот бороться с ней нужно все равно. В том числе и в Интернете.