«Пять минут» с Александром Галанским

Наши русские коллеги так долго боролись за свободу слова в 90-ые, что в конце первого десятилетия двухтысячных насмешили весь мир медиа своим очередным превращением в марионеток-телекиллеров.

Алексей Николов, заместитель главного редактора канала «Russia today» (Россия):

Беларусь — это не та страна, которую можно разглядеть, глядя некоторые каналы...

Как есть внутри самой России две автономии — Москва, и все, что за Садовым кольцом, так есть и на карте мира две страны — Белоруссия из российского телеэфира и настоящая Беларусь. Не без проблем, не без причуд, и не без чувства собственного достоинства. Наша страна небольшая, но гордая.

Наши журналисты, конечно, тоже пишут на заказ. Но заказы тут все больше социальные. А потому отечественное ТВ выглядит беззубым по сравнению с русскими монстрами телеиндустрии. Ответить на их выпады белорусы не могут чисто технически — нет у нас эфиров на Сибирь и Дальний Восток. Да и на Москву Беларусь вещает по расписанию. Чтобы закрыть информационные бреши, уже восьмой год по осени в Синеокую приглашают журналистов.

Анжелика Кириллова, продюсер ГТРК «Чувашия» (Россия):

В последнее время были различные разговоры в федеральных СМИ российских. Они сформировали определенный образ Беларуси. Но я вот первый раз в Минске и не думаю, что они оправданы. Мне интересно было самой посмотреть, чем живет Белоруссия и составить собственное мнение об этой республике.

Самые любимые слова у любого журналиста — это «командировка» и «пресс-тур». Командировки обещают открытие новых горизонтов, а приставка «пресс-тур» намекает, что будет журналист на всем готовом. Кто-то скажет, что это нечестный эксперимент. Мол, легко собрать толпу писателей, провезти по передовым колхозам, вылизанным по случаю заводам и предъявить в нагрузку Национальную библиотеку, Минск-Арену и пресс-конференцию с Президентом. Но! Ведь не в кандалах же их возят по стране. И без сопровождающего автобуса ОМОНа.

Альберт Адылов, обозреватель газеты «Калининградская правда» (Россия):

О Беларуси у нас не принято писать хорошо, потому что есть, сами знаете, конфликты, непонимание во взаимоотношениях на высшем уровне, но я обязательно напишу то, что я здесь увидел. Гостеприимство, то обилие товаров, которые здесь производятся. И очень ценно то, что это местные товары...

В эти дни по стране опять ездит десант российских СМИ. Это самая любимая метафора в отношении таких гостей. На этот раз десант большой — сто человек. СТО газет, журналов, телекомпаний. И многие приехали только с одной целью — поговорить с Президентом Беларуси. А он как-то ни разу не обманул ожиданий.

После веселых проводов и прощальных обещаний вернуться в страну, которая оказалась совсем не той, о которой они слышали и читали, очередная порция журналистов разлетится по регионам России. И будем верить, простые российские читатели и зрители узнают о нас больше. Не скажу, что это будет более объективная информация. Объективность — слишком расплывчатая категория в современном мире. Просто они узнают, что Беларусь — разная.

Кстати — хоть меня и навряд ли услышат русские журналисты, но скажу - попасть в пресс-тур можно легко. Достаточно записаться в посольстве Беларуси в стране-соседке. А отделений посольства по всей необъятной России немало. Если не охота ждать, приезжайте сами. Границ нет, километры автодорог лежат и ждут. Поезда к нам тоже ходят, и самолеты летают. И между прочим, российских туристов среди нас немало. А среди них немало блогеров, которые тоже в каком-то смысле журналисты. И гораздо более независимые от федерального центра. Уже не первый год по сети гуляют их отзывы о Беларуси.

Блог Артемия Лебедева:

Первая мысль коренного москвича при виде улиц этого города: наверное, я попал в операционную... Помимо чистоты и вежливости, тут еще пешеходы честно стоят на красный. Даже ночью, и даже когда нет машин!

Блог какой-то милой женщины

Вот слова, сказанные одной женщиной из Бреста, поразившие меня до глубины души: «Рекомендую Вам прогуляться в нашем парке! Можете сходить туда вечером, прямо перед сном, благо опасаться-то у нас особо нечего...». Я тут же с грустью подумала, что тебя сразу же сочтут за сумасшедшего, выскажи ты такое в Москве, где, как известно, с наступлением темноты вообще лучше сидеть дома и не высовываться.

Кстати, у многих российских журналистов, которые динамят Беларусь в эфире, тоже есть блоги. И там не всегда такие однозначные оценки и те слова, которыми они пользуются в эфире. Потому что иногда журналист творит и думает о гонораре, а иногда пишет, потому что не может не писать.