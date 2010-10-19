Пьяный житель Гродно на угнанной машине скорой помощи распевал песни в громкоговоритель

В три часа ночи гродненец угнал спецтранспорт и под звуки сирены, распевая песни в громкоговоритель, катался по ночным улицам. Почти пять часов понадобилось милиции, чтобы задержать угонщика.

Прокатиться с ветерком 22-летнему гродненцу захотелось после изрядного подпития. С такой дозой алкоголя в крови мужчина мог стать пациентом скорой. Однако сам сел за руль кареты. Попросту угнал. Да и карета оказалась с бубенцами: многоградусный песенный репертуар угонщика через громкую связь поставил на уши ночной город. В то же время местная станция скорой помощи получила срочный вызов. Однако спецтранспорта в гараже не оказалось.

Елена Харланцева, руководитель смены по приему и передачи вызовов:

Нашей бригаде сразу же был вызов передан, бригада спустилась в гараж для того, чтобы ехать на этот вызов. Но так вот оказалось, что машины не было в гараже.

Пострадавшего медики спасли, а вот машины лишились. Дежурный охранник вспомнил, что пропавшая скорая не так давно проехала через проходную. Правда, лица водителя он не рассмотрел. Было очень темно.

Александр Байган, исполняющий обязанности Заместителя главного врача по скорой помощи:

Ночь, работает ближний свет. Это освещение, которое вокруг тоже как-то не достаточно. Ну и вообще у нас водителей 160 человек, трудно запомнить каждого в лицо. И бригада, которая возвращалась, они встретились на шлагбауме, только обратили внимание какая машина выехала.

Дело приняло уже криминальный оборот. Медикам пришлось обратиться в милицию. На поиски машины с дорогостоящим оборудованием были брошены все посты Гродно.

Георгий Евчар, начальник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:

Ориентировка по угону была передана всем нарядам, всем патрулям которые работали в городе. По гарнизону был введен план перехват.

Валерий Лопошко – первый, кто заметил угнанную карету. Милиционер только заступил на службу, когда мимо него на большой скорости пронесся автомобиль с мигалками и красным крестом на борту. То, что это не срочный вызов, было очевидно. Из громкоговорителя доносилась музыка и нецензурная брань. За лихачом организовали погоню.

Валерий Лопошко, милиционер-водитель Октябрьского РОВД Гродно:

Они свернули во двор дома 58 по проспекту Клецкова. Около первого подъезда приостановились. Я принял меры по задержанию, выскочил, открыл водительскую дверь, заглушил данную газель и задержал водителя.

Угонщиком оказался местный житель. Он был настолько пьян, что с трудом держался на ногах, но рассказать преступную схему угона смог. Мужчина незаметно проник на территорию больницы, нашел открытый автомобиль и поехал за добавкой. Прихватив по дороге еще двоих друзей.

Сейчас угонщик находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело. Как выяснилось в ходе следствия, молодой человек уже привлекался за угон автомобилей. Поэтому наказание ему грозит как минимум десять лет лишения свободы.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, телекомпания СТВ, Гродно