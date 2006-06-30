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Пьяный за рулем - прямой путь к трагедии

30 июня 2006 11:21
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<Трезвость - норма жизни> - под таким девизом Госавтоинспекция столицы сегодня проводит Единый день безопасности дорожного движения. С раннего утра на дорогах Минска совместно с врачами наркологами работают инспекторы ДПС. Цель у специалистов одна - профилактика дорожно-транспортных происшествий. К подобным рейдам Госавтоиспекции столичные водители относятся по-разному.

Например, один из них потребовал для проведения экспертизы на алкоголь письменное предписание руководства ГАИ города. Однако в большинстве своем автолюбители принимают такие проверки как необходимость и единодушны в мнении, что за такое нарушение нужно наказывать со всей строгостью. По вине пьяных водителей в столице в минувшем  году совершено восемьсот десять дорожно-транспортных происшествий, погибло   сто восемьдесят пять человек. За пять месяцев этого -  уже  230 ЧП, пятьдесят  погибших. Всего же в текущем году  сотрудники ГАИ выявили  более двадцати трех  тысяч  фактов управления  транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Специалисты отмечают:  выпивший  водитель -  бедствие на дороге.  Пока за управление транспортным средством  в состоянии алкогольного управления водители  привлекаются  к административной ответственности с лишением права управления автомобилем на пять лет. Однако согласно новой Концепции   безопасности дорожного  движения,   планируется за  повторное  нарушение  предусмотреть  и  уголовную ответственность.

# общество

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