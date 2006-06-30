Пьяный за рулем - прямой путь к трагедии

<Трезвость - норма жизни> - под таким девизом Госавтоинспекция столицы сегодня проводит Единый день безопасности дорожного движения. С раннего утра на дорогах Минска совместно с врачами наркологами работают инспекторы ДПС. Цель у специалистов одна - профилактика дорожно-транспортных происшествий. К подобным рейдам Госавтоиспекции столичные водители относятся по-разному.

Например, один из них потребовал для проведения экспертизы на алкоголь письменное предписание руководства ГАИ города. Однако в большинстве своем автолюбители принимают такие проверки как необходимость и единодушны в мнении, что за такое нарушение нужно наказывать со всей строгостью. По вине пьяных водителей в столице в минувшем году совершено восемьсот десять дорожно-транспортных происшествий, погибло сто восемьдесят пять человек. За пять месяцев этого - уже 230 ЧП, пятьдесят погибших. Всего же в текущем году сотрудники ГАИ выявили более двадцати трех тысяч фактов управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Специалисты отмечают: выпивший водитель - бедствие на дороге. Пока за управление транспортным средством в состоянии алкогольного управления водители привлекаются к административной ответственности с лишением права управления автомобилем на пять лет. Однако согласно новой Концепции безопасности дорожного движения, планируется за повторное нарушение предусмотреть и уголовную ответственность.