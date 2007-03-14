Пьяный пешеход - добровольный самоубийца

Уже две недели на дорогах страны применяется новый административный кодекс к нарушителям правил дорожного движения. Ответственность ужесточена.

Если раньше большая часть штрафных санкций касалась лишь водителей, то теперь строго спрашивают и с нетрезвых пешеходов.

Прогулка подшофе по дороге теперь пешеходам влетает в копеечку. Будь он даже пресловутым фликером снабжён - штраф до 3 базовых величин практически гарантирован.

В ГАИ к нетрезвым пешеходом относятся жёстко. С начала марта уже более 50 человек оштрафовали. Хотя пока большинство отделываются устным внушением и даже бесплатной доставкой домой, правда, воспользоваться данной услугой можно лишь раз. Попадётся пьяный дважды, штрафа уже не избежать. И наказывают по полной программе. И свои плоды подобная практика уже приносит. С начала марта в Могилёвской области было лишь 11 ДТП с участием нетрезвых пешеходов. Еще в феврале эта цифра была в два раза большей.