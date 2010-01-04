Пьяный Дед Мороз регулировал движение посохом на перекрестке в Минске

Беларусь без серьезных происшествий прожила первый новогодний уик-энд. Количество нарушений сократилась вдвое. Несколько человек пострадали от пиротехники, среди них и ребенок из Гродненской области.

Траектория феерии. Вот эта улица, вот этот дом. Жители квартиры на третьем этаже уже как час в новом году продолжали семейные праздничные посиделки за столом. Оливье, голубой огонек по телевизору и... неожиданно яркое пламя в углу. Эта ночь им точно запомниться надолго.

Окно уже сегодня застеклено, а бывшие предметы домашнего декора, которые теперь скорее напоминают головешки кострища – отправились в утиль. Произошло все мгновенно. Под звук нестихаемых канонад одна ракета выбилась из общего салюта и полетела прямо в окно. От искры праздничного снаряда загорелся шкаф. Пока доехала бригада МЧС, хозяевам самим удалось укротить пламя.



Артем Игнатович, пострадавший:

– Вышел с двоюродным братом на улицу погулять. Пролетела петарда возле глаза и взорвалась. Сразу в ушах звон и все. Потом пошли домой, вызвали скорую.

Семиклассник из Гродно стал жертвой веселья. Во всем виновата залетная и чья-то халатность. Хулиганы бросили в толпу петарду. Теперь Артем в больнице, врачи пытаются восстановить мальчику зрение, а он надеется все-таки увидеть своих обидчиков в суде. Они, кстати, по-прежнему в розыске.

Михаил Логош, заведующий отделением микрохирургии глаза Гродненской областной клинической больницы:

– Получен тяжелый термический ожог, полученный взорвавшейся петардой. На сегодняшний день состояние пациента значительно лучше. Улучшается острота зрения. Мы думаем, что прогноз будет вполне благоприятный.

Всего за Новогодние праздники от пиротехнических шоу серьезно пострадали 4 человека. А это в несколько раз меньше, чем в прошлом году. Все благодаря масштабной акции по изъятию опасных штучек. В преддверии праздников милиция не пустила с молотка больше 2,5 миллионов пироизделий.

Александр Барсуков, первый заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Республики Беларусь:

– Мы констатируем, что в новогоднюю ночь было в два раза меньше совершено преступлений.

То ли белорусы прислушались к астропрогнозам на будущий год, мол, тигр не любит буйного веселья, то ли народ стал сознательней. К слову, статистика правонарушений по всем показателям снизилась. Общественный транспорт работал почти круглосуточно, потому пьяных за рулем было вдвое меньше, чем в будни.

Александр Барсуков:

– В прошлом году по Республике в целом было доставлено в алкогольном опьянении 11 снегурочек и 7 дедов морозов.



Такого шоу в здешних стенах еще не видали!

Виталий Голубцов, начальник медицинского вытрезвителя Минска:

– 31 числа наши сотрудник милиции доставили с перекрестка в вытрезвитель Дедушку Мороза, он пытался там регулировать движение посохом.

Псевдогаишник пенсионного возраста был лишь подшофе. А встречать Новый год в костюме Деда и поздравлять прохожих – для него уже добрая традиция. Эпатажный Дед Мороз хоть и шокировал собравшуюся публику, однако к спецстулу прикован не был. Новогодний клиент читал в запой целый час стихи, после чего был отпущен восвояси.



В целом, первая волна новогодних праздников прошла без особых замечаний. Сезонные обращения в травмопункты соответствуют зимней статистике, всего по Республике от морозов, это переохлаждение и обморожение, пострадали 145 человек, 10 замерзли до смерти. Земля уходила из под ног почти у 1,5 миллиона людей. Они стали жертвами гололеда.

Олег Панчук, начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

– В основном это повреждение длинных трубчатых костей, переломы, ушибы, растяжения. Всем, кому была положена госпитализация – госпитализированы.

А вот в Минске к услугам скорой гуляющие в новогоднюю ночь на улице не обращались. Впрочем, она была во всеоружии. Дополнительные бригады вели усиленное дежурство наравне с милицией. Силовики, кстати, задействовали почти все свои силы – 10 тысяч сотрудников были выведены на патруль праздничной республики. В таком же режиме планируется пережить вторую волну уже Рождественских праздников.