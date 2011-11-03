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Пьяный 20-летний житель Воложина на угнанном «Ситроене» пытался скрыться от преследования ГАИ в Минске

03 ноября 2011 18:04
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Новости Беларуси. Минск. Внимание сотрудников ГАИ на перекрестке Независимости – Янки Купалы привлек автомобиль «Ситроен». На требование остановиться водитель лишь увеличил скорость. Несколько патрульных экипажей стали преследовать иномарку.

Нарушителю практически удалось выехать за черту города, однако на подъезде к кольцевой он не справился с управлением. «Ситроен» выехал на обочину и несколько раз перевернулся.

Злоумышленником оказался 20-летний житель Воложина, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анастасия Цыбина, старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Центрального района:
В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель был доставлен в больницу, где ему был наложен гипс. У него – перелом пальца ноги. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Это молодой человек 1990 года рождения, житель Воложина.
Кроме того, как затем выяснилось, был угнан.

# общество

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