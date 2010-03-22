Пьяный 17-летний парень устроил поножовщину в одном из микрорайонов Гродно

Трагедия разыгралась в одном из оживленных микрорайонов города. В 8 часов вечера пьяный подросток, без каких-либо причин, начал наносить случайным прохожим удары ножом.

Первой жертвой преступника стал пенсионер. Приставив нож к горлу пожилого человека, подросток стал требовать у него деньги. Когда мужчина отказался – ударил ножом в руку. Затем уже в соседнем дворе малолетний преступник подошел к стоящему у подъезда мужчине. И без слов нанес три ножевых ранения в спину. Неизвестно, чем бы закончилось кровавое похождение, если бы не подоспела милиция.

Виктор Соколовский, начальник отделения 1-го взвода подразделения милиции специального назначения УВД Гродненского облисполкома:

– По приметам был задержан молодой человек, у которого находился нож, он не отрицал, что это он совершил эти преступления. Данный молодой человек был задержан нами и доставлен в дежурную часть октябрьского РОВД.

Преступником оказался 17-летний житель Гродно. В содеянном он признался сразу. Правда, почему он это сделал, так не смог объяснить. В ходе следствия подросток несколько раз менял версии нападения. Следователи утверждают, что причина всему

алкоголь. Накануне преступления задержанный выпил четыре литра пива.

Валерий Прецкайло, начальник следственного отдела Октябрьского РОВД Гродно:

– До момента совершения преступления он состоял на учете, как лицо, употребляющее спиртные напитки. Проживал с бабушкой и дедушкой, нигде не работал и не учился.

Все жертвы преступления остались живы. По факту нападения возбуждено уголовное дело. Оперативники проверяют все версии неадекватного поведения малолетнего преступника, от ссоры с близкими, до временного помутнения рассудка.

Сейчас ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза. После завершения которой, суд определит окончательную меру наказания. Согласно уголовному кодексу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ, Гродно.