Пьяного водителя задержали после долгого преследования в Слуцком районе

Водитель «Жигулей» вел себя на дороге агрессивно: игнорировал неоднократные требования об остановке, выезжал на полосу встречного движения и препятствовал обгону.

Когда погоня переместилась в деревню Новодворцы, инспекторы вынуждены были применить табельное огнестрельное оружие. После предупредительного выстрела в воздух, водитель остановился, правда, через несколько сотен метров. Бросив машину, нарушитель пытался бежать, но был задержан.

Выяснилось, что машиной управлял 23-летний неработающий житель деревни Целевичи. Состояние алкогольного опьянения подтвердила медэкспертиза. Сейчас нарушитель водворен в изолятор временного содержания. В отношении него составлено 4 протокола об административных правонарушениях.