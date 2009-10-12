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Пьяного водителя задержали после долгого преследования в Слуцком районе

12 октября 2009 11:59
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Водитель «Жигулей» вел себя на дороге агрессивно: игнорировал неоднократные требования об остановке, выезжал на полосу встречного движения и препятствовал обгону.

Когда погоня переместилась в деревню Новодворцы, инспекторы вынуждены были применить табельное огнестрельное оружие. После предупредительного выстрела в воздух, водитель остановился, правда, через несколько сотен метров. Бросив машину, нарушитель пытался бежать, но был задержан.

Выяснилось, что машиной управлял 23-летний неработающий житель деревни Целевичи. Состояние алкогольного опьянения подтвердила медэкспертиза. Сейчас нарушитель водворен в изолятор временного содержания. В отношении него составлено 4 протокола об административных правонарушениях.

# общество # происшествия

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