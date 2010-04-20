Путин пообещал до 2015 года продлить жизнь россиянам

Премьер-министр России Владимир Путин пообещал, что средняя продолжительность жизни в стране должна к 2015 году вырасти до 71 года. По словам премьера, на это направлена реализация демографической программы.

Об этом Путин заявил в рамках отчета правительства РФ перед депутатами Госдумы за 2009 год. Прямую трансляцию выступления ведет канал «Россия 24».

– Впервые с середины 90-х годов стабилизировалась численность населения, а ожидаемая продолжительность жизни достигла 69 лет, – констатировал премьер. По словам Путина, в 1995 году продолжительность жизни россиян составляла в среднем 64,5 года.

Глава правительства также сказал, что на этом успешно завершен первый этап реализации демографической программы. На втором этапе, который рассчитан до 2015 года, Путин намерен добиться «устойчивого роста численности населения».

Премьер-министр подчеркнул, что в РФ демографическая программа реализуется более успешно, чем в других странах, реализующих подобные проекты. Путин также напомнил, что Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2010 года, пишет Lenta.ru.