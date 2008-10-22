Пути противодействие криминальному автобизнесу обсудят сегодня в Сочи правоохранители стран СНГ

Здесь пройдет внеочередное заседание Совета министров внутренних дел государств Содружества. Отметим, в Беларуси в настоящее время в розыске свыше 19 тысяч машин. Почти 370 из них угнаны в текущем году. В то же время в нашей стране подобные преступления не превышают 1-го процента от общего количества регистрируемых. На 100 тысяч населения у нас в среднем 23 угона автомобилей, тогда как в соседних Польше и Литве в шесть раз больше.