Путеводитель автостопщика возвращается в галактику

К 30-летию публикации первой книги вышло продолжение цикла.

Сотни людей собрались 13 октября в Лондоне, одетые в халаты и полотенца, чтобы отпраздновать 30-летие с момента появления «Путеводителя для путешествующих автостопом по галактике».

Именно в таком виде впервые перед читателями появляется один из основных персонажей цикла – Артур Дент, и именно полотенце спасает его в тот момент, когда Земля вот-вот должна быть уничтожена, чтобы освободить место для гиперпространственного шоссе. В последней книге, написанной Дугласом Адамсом перед смертью в 2001 году, «Mostly Harmless» («В основном безвредна»), все главные герои погибают вместе с Землей.

Однако Адамс планировал написать еще одну книгу, и его вдова Джейн Белсон решила поручить это ирландскому писателю Йону Колферу, автору детских приключенческих повестей.

Новая книга, сообщает The Guardian, начинается с того, как двуглавый Зафод Библброкс пытается спасти Артура Дента и Форда Префекта от гибели в одном из лондонских клубов.