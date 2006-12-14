Путевка в "Артек" без "накруток"

Беларусь и Крым обсуждают вопросы оздоровления белорусских детей в "Артеке". Сегодня в свободной продаже путевок в этот международный оздоровительный центр практически нет, все реализуют туристические фирмы. Коммерческая стоимость 24-дневного пребывания в центре нынешним летом составляла порядка 800 долларов. Крымская сторона может предоставить нам путевки без "накруток". В Украине действует госпрограмма, согласно которой в "Артеке" отдыхают дети из малообеспеченных и приемных семей. Автономная Республика Крым обещает выделить Беларуси квоту на эти цели.