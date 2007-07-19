Путешествие по-другому пути

Сегодня вступила в действие новая редакция закона "О туризме". Изменения коснутся и туристов, и агентств.

Отныне все турфирмы страны обязаны использовать новую форму ваучера. В нем должны будут детально расписать организацию и программу поездки. Также появятся семейная и групповая форма ваучера.

Новый документ создаст условия и для развития туристической деятельности в глубинке, отчасти решив кадровую проблему. Открыть собственную турфирму теперь будет проще. Однако в течение двух лет руководитель и его сотрудники обязаны пройти переподготовку в сфере туризма.

Документ несколько изменит и экскурсионное обслуживание на территории страны. Речь не о маршрутах, а об организации услуг. Отныне провести экскурсию гид сможет лишь после профессиональной аттестации. Это защитит не только интересы туристов, но и сам туристический рынок. А на слово "туристский" разработчики документа наложили табу. Вместо него будет употребляться "туристический".

