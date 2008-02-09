Путешествие из Минска в Москву стало быстрее и дешевле

Из аэропорта Минск-1 восстановлены регулярные авиарейсы в Белокаменную. Новое воздушное сообщение открыто в рамках сотрудничества между правительствами Москвы и Беларуси.

Теперь у пассажиров, направляющихся из Минска в Москву появился равноценный выбор. Из центра одной столицы в другую на самолете и экспрессе они могут добраться практически по той же стоимости, что и по железнодорожной дороге, но в 3-4 раза быстрее. 800 километров - всего за 150 минут!

Авиакомпания правительства Москвы "Атлант-союз" не стала первооткрывательницей регулярных рейсов из аэропорта Минск-1 во "Внуково". Они были весьма популярны еще в 80-90-е годы. Тогда в российскую столицу самолеты поднимались в небо по 10 раз в день, почти каждый час.

Российская авиакомпания решила восстановить рейсы из центра Минска, т.к. это очень удобно и быстро, к тому же включила в маршрут еще и экспресс, который за полчаса довозит пассажиров до самого центра Москвы - на Киевский вокзал. И никаких пробок. Можно смело планировать совещания и деловые встречи. На Киевском у аэропорта свой перрон. Тут же сразу можно пройти регистрацию и сдать багаж на самолет в городском терминале "Внуково".

Сегодня на Москву рейсы - ежедневные. Вылет утром в 8.00. Новому маршруту всего 2 недели, а он уже загружен наполовину. Это считается очень хорошим результатом. В ближайшее время количество вылетов планируется еще увеличить. Новый рейс из центра Минска в центр Москвы призван максимально экономить время пассажиров - даже процедура регистрации существенно упрощена.

Для нового авиарейса специально предусмотрен небольшой самолет Embraer 120. Он вмещает всего 30 человек. Но зато по комфортабельности готов сравниться с большими судами. Самолет турбо-винтовой, и практически бесшумный. Его еще сравнивают с иномаркой с кожаным салоном.

Вечером того же дня - в 22.00 - можно прилететь обратно в Минск. И того, подсчитаем время. 5 часов на дорогу туда и обратно - и плодотворный рабочий день в российской столице. Оптимальный режим для тех, кто связан с Москвой бизнесом или просто любит ненадолго сменить обстановку.

