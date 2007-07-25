Путь к источнику знаний

Белорусские издательства планируют выпустить к сентябрю 111 наименований учебников и учебных пособий.

Половина из них уже вышла в свет. Над выпуском учебной литературы для общеобразовательных школ по заказу Минобразования работают 4 госиздательства - "Народная асвета", "Вышэйшая школа", "Мастацкая лiтаратура" и "Беларусь". Кроме этого, "Народная асвета" выпускает книги для специализированных школ.

Лариса Минько, директор издательства "Народная асвета": "Это учебники нового поколения. В этом году учащиеся 3 класса получат новые учебники по русскому языку для школ с русским и белорусским языком "Человек. Общество. Государство". И мы сейчас с автором активно работаем, и в новом учебном году получат новые учебные пособия."

В планах на этот год - издать 43 наименования учебных пособий для детей с особенностями психофизического развития.

