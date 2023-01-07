Пустовой: выпить глинтвейна на рождественских ярмарках едут в Беларусь, Батька держит хату в порядке

Время авторской журналистики. «Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Для тех, кто не успел перевернуть страницу, начать жизнь с чистого листа или с календарного. С понедельника. С Нового года. Бросить курить, грешить, воевать против своего государства. Сегодня есть такой шанс. Сегодня все заново. Солнце – вверх, день – дольше, а человек – устремляется к свету. Хотя бы чуть-чуть. Беларусь, с Рождеством Христовым! О главном. Президенте, главных событиях. И вообще самом главном – о том, что в нашей душе: наружное лишь отражение внутреннего. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ. Сегодня сквозь призму духовных парадигм. В эти дни даже храмовое убранство белоснежное. Как напоминание о чистоте. Даже чистоте восприятия этого мира. С чего начинаются внутренние неустроения, а потом все выливается на улицу? Философия? Нет причинно-следственные связи.

Согласитесь, вот вроде все из года в год комфортнее, но не уютнее. Даже в домах роботы-пылесосы есть, а радости нет. Квартиры напичканы гаджетами, городские улицы заполнены машинами. Зато соседей по этажу даже в лицо порой не знаем. Город. Да нет. Личность стала другой. Сейчас не деревни – агрогородки. Комфорт. Только нет больше привычных завалинок. Раньше деревянные заборы и песни на всю деревню. Сейчас красивая, высокая изгородь – и тишина. Раньше в мороз и на санях друг другу в гости. Сейчас на комфортных легковых автомобилях, но лень заехать пожилых родственников поздравить. Президент должен напоминать. Это хорошо, что у нас он такой традиционный. Читайте также: Лукашенко: «Новый год – это праздник, который каждого взрослого побуждает стать волшебником» «Мы должны пойти к нашим старикам». Лукашенко призвал позаботиться о пожилых людях Азаренок: «Год только начался, а у змагаров одни сплошные расстройства»