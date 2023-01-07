Пустовой: выпить глинтвейна на рождественских ярмарках едут в Беларусь, Батька держит хату в порядке

Время авторской журналистики. «Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. «Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Для тех, кто не успел перевернуть страницу, начать жизнь с чистого листа или с календарного. С понедельника. С Нового года. Бросить курить, грешить, воевать против своего государства. Сегодня есть такой шанс. Сегодня все заново. Солнце – вверх, день – дольше, а человек – устремляется к свету. Хотя бы чуть-чуть. Беларусь, с Рождеством Христовым! О главном. Президенте, главных событиях. И вообще самом главном – о том, что в нашей душе: наружное лишь отражение внутреннего.
«Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ. Сегодня сквозь призму духовных парадигм.
В эти дни даже храмовое убранство белоснежное. Как напоминание о чистоте. Даже чистоте восприятия этого мира. С чего начинаются внутренние неустроения, а потом все выливается на улицу? Философия? Нет причинно-следственные связи.
Согласитесь, вот вроде все из года в год комфортнее, но не уютнее. Даже в домах роботы-пылесосы есть, а радости нет. Квартиры напичканы гаджетами, городские улицы заполнены машинами. Зато соседей по этажу даже в лицо порой не знаем. Город. Да нет. Личность стала другой. Сейчас не деревни – агрогородки. Комфорт. Только нет больше привычных завалинок. Раньше деревянные заборы и песни на всю деревню. Сейчас красивая, высокая изгородь – и тишина. Раньше в мороз и на санях друг другу в гости. Сейчас на комфортных легковых автомобилях, но лень заехать пожилых родственников поздравить. Президент должен напоминать. Это хорошо, что у нас он такой традиционный.
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Евгений Пустовой:
Величие народа не в наличии станков для печатания денег. Величие народа в том, как он относится к старикам и детям. Знаете, почему на Западе не мейнстримны юные и пожилые? Потому что это связь жизни. Без прошлого нет будущего. А будущего они точно нам не хотят. Поэтому подрубают корни прошлого. Поэтому так навязывают доминирование молодых и креативных. Без опыта старцев и мудрецов весь этот креатив – пыль. Секира глобалистов уже рубит дерево Великой Победы. Секира глобалистов уже лежит при древе жизни человечества. Поэтому вместо Деда Мороза и внучки Снегурочки на пьедестале одинокий Санта – одному же комфортнее. А вы заметили? Как только к нам в гости стал приходить Санта вместо Деда Мороза, резко сократилось количество свадеб. Потому что Запад – цивилизация комфорта, путешествий по миру, глобального цифрового общения и одиночества. Человек без традиций – это готовый материал для биоробота.
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