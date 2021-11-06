Пустовой: «Вбивайте клин в отношения Минска и Москвы. Сколько угодно. Вы не только далеки от своего народа, вы дезориентированы»

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Я сегодня впервые немного горд за белорусских так называемых змагарят. Оказывается, вы, любители реплики польского флага, вы, любители пародировать белорусский язык на польски манэр, вы не на самом дне невероятной ненависти ко всему нашему исконному, славянскому. Вы стоите на плечах выдающихся творцов либеральной мысли России. Ниже уже некуда ненавидеть Россию. Ненавидеть и пожирать ее. Тамошние либералы, вырубив парки и скверы, настроили себе небоскребов, чтобы плевать на головы русских людей. В своей ненависти к родным пейзажам, к скромным березкам и гордому уральскому хребту, величественному Байкалу и непокоренной Сибири – российская либеральная тусовка достигла исторического превосходства. Даже Байдена с Путиным путает. Это «Политика без галстуков и купюр».

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