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Пустовой: Путин не воюет против украинского народа. Он пытается направить на истинный путь киевские элиты

29 декабря 2023 21:16
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим обращение Александра Лукашенко к детям и мир в Беларуси. В гостях политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой.

Пустовой: Путин не воюет против украинского народа. Он пытается направить на истинный путь киевские элиты-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Путин не воюет против украинского народа. Путин пытается направить на истинный путь политические элиты, которые оккупировали Киев. Всё! Если бы Россия воевала против украинского народа, Россия бы не проводила СВО, это была бы полномасштабная война. Со всей мощью. Вы даже не представляете, что бы там было. Там были бы руины. Они сейчас плачут за каждую ракету, выпущенную по каким-то объектам военной, промышленной инфраструктуры. Инфраструктуры, которая обслуживает военные нужды. Задача – не уничтожить украинцев, задача – направить Украину, гарантировать для себя безопасность, чтобы Украина не становилась новой площадкой для экспансии на Россию.

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# Международная политика # общество # Евгений Пустовой # Григорий Азарёнок

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