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Пустовой: «Хозяина видно сразу, хоть он рулит МАЗом, хоть страной»

20 августа 2022 16:24
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Новости Беларуси. Рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евгений Пустовой представит свое видение важных политических событий.  

Пустовой: «Хозяина видно сразу, хоть он рулит МАЗом, хоть страной»-1

Евгений Пустовой, СТВ:  
Медийная повестка этой недели прям звенит от событий. От путча до горячей фазы очередного похода на Восток. И, внимание, белорусы, мы впервые в истории остались в стороне от этих мировых разборок. Имею в виду, слава богу, не нашей территории.  

Президент об украинцах: это наши люди, не думайте, что я тут планирую какое-то нападение. Подробнее здесь.  

И как бы не продолжали с пенной у рта нелегитимные эксперты за европейские донаты и самородки-блогеры за лайки кричать, знайте, два года назад власти уберегли страну от войны – Беларусь показал чудеса политической эквилибристики.  

Президент: Гродненская область была лучшей в Советском Союзе, я восхищался вами. Подробнее здесь.  

Пустовой: «Хозяина видно сразу, хоть он рулит МАЗом, хоть страной»-4

Евгений Пустовой:  
Это были последствия западного ветра перемен. Разрушил все. От экономики до идеологии. От религии – важнейшей опоры для любой сверхдержавы, отказались сами, продолжая при этом тайком крестить детей. А люди чувствовали фальшь: на транспарантах – одно, в кухонных разговорах хрущевок – другое.  

«Мы, конечно, деньги подпечатывали». Лукашенко рассказал, как Беларусь пережила девальвацию. Подробнее здесь.  

Пустовой: «Хозяина видно сразу, хоть он рулит МАЗом, хоть страной»-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Я ночью во сне вижу 8 200. Действительно во сне (подробнее о разговоре с чиновниками читайте здесь).  

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Хозяина видно сразу, хоть он рулит МАЗом, хоть страной.  

«Почему не работаете?» Лукашенко пообщался с лидерами уборочной Брестской области. Подробнее здесь.  

Пустовой: «Хозяина видно сразу, хоть он рулит МАЗом, хоть страной»-10

Евгений Пустовой:  
И ровно два года назад похожая беседа с теми, кто хотел нашу страну столкнуть в обочину истории. Вернее, их руками. Нет, они думали сейчас все – вырулим на еврейскую магистраль.  

Пустовой: «Хозяина видно сразу, хоть он рулит МАЗом, хоть страной»-13

Мы не хотим насилия, мы хотим мира.  

Пустовой: «Хозяина видно сразу, хоть он рулит МАЗом, хоть страной»-16

Я это все пережил, переживу и это. Но вы думайте о себе сейчас. Вот они: уходи, уходи. Я сегодня ушел, что завтра?  

Пустовой: «Хозяина видно сразу, хоть он рулит МАЗом, хоть страной»-19

Евгений Пустовой:  
Интернет бурлил, мол, улетел, а он пошел в народ, к своему народу. И последнее. От прозревшего белоруса. Удержали власть – так держите. Вот они, простые и важные слова.  

Подробности смотрите в видеоматериале.  

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Фотофакт

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