Пустовой: «Хозяина видно сразу, хоть он рулит МАЗом, хоть страной»

Новости Беларуси. Рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евгений Пустовой представит свое видение важных политических событий.
Новости Беларуси. Рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евгений Пустовой представит свое видение важных политических событий.
Евгений Пустовой, СТВ:
Медийная повестка этой недели прям звенит от событий. От путча до горячей фазы очередного похода на Восток. И, внимание, белорусы, мы впервые в истории остались в стороне от этих мировых разборок. Имею в виду, слава богу, не нашей территории.
Президент об украинцах: это наши люди, не думайте, что я тут планирую какое-то нападение. Подробнее здесь.
И как бы не продолжали с пенной у рта нелегитимные эксперты за европейские донаты и самородки-блогеры за лайки кричать, знайте, два года назад власти уберегли страну от войны – Беларусь показал чудеса политической эквилибристики.
Президент: Гродненская область была лучшей в Советском Союзе, я восхищался вами. Подробнее здесь.
Евгений Пустовой:
Это были последствия западного ветра перемен. Разрушил все. От экономики до идеологии. От религии – важнейшей опоры для любой сверхдержавы, отказались сами, продолжая при этом тайком крестить детей. А люди чувствовали фальшь: на транспарантах – одно, в кухонных разговорах хрущевок – другое.
«Мы, конечно, деньги подпечатывали». Лукашенко рассказал, как Беларусь пережила девальвацию. Подробнее здесь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я ночью во сне вижу 8 200. Действительно во сне (подробнее о разговоре с чиновниками читайте здесь).
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Евгений Пустовой:
И ровно два года назад похожая беседа с теми, кто хотел нашу страну столкнуть в обочину истории. Вернее, их руками. Нет, они думали сейчас все – вырулим на еврейскую магистраль.
Мы не хотим насилия, мы хотим мира.
Я это все пережил, переживу и это. Но вы думайте о себе сейчас. Вот они: уходи, уходи. Я сегодня ушел, что завтра?
Евгений Пустовой:
Интернет бурлил, мол, улетел, а он пошел в народ, к своему народу. И последнее. От прозревшего белоруса. Удержали власть – так держите. Вот они, простые и важные слова.
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