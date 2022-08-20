Пустовой: «Хозяина видно сразу, хоть он рулит МАЗом, хоть страной»

Новости Беларуси. Рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евгений Пустовой представит свое видение важных политических событий.

Евгений Пустовой, СТВ:

Медийная повестка этой недели прям звенит от событий. От путча до горячей фазы очередного похода на Восток. И, внимание, белорусы, мы впервые в истории остались в стороне от этих мировых разборок. Имею в виду, слава богу, не нашей территории.

Президент об украинцах: это наши люди, не думайте, что я тут планирую какое-то нападение. Подробнее здесь.

И как бы не продолжали с пенной у рта нелегитимные эксперты за европейские донаты и самородки-блогеры за лайки кричать, знайте, два года назад власти уберегли страну от войны – Беларусь показал чудеса политической эквилибристики.