Пустовой: беглые толкали к смерти соотечественников, в пучину гражданского противостояния! Облажались

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Ну что, выдохнули. Все мы и весь мир. Без преувеличения. Возможная трагедия закончилась настоящим праздником. Единства и взаимопонимания. Такое может быть только у нас, славян, и только когда мы вместе.

Это внеплановая «Политика без галстуков и купюр». Точно о главном. Все гудят об этом. Я молчать не могу. Авторский взгляд Пустового на СТВ.

Что это? Недоумение и опасение сменили радость и домыслы. Вчера Президент Лукашенко во время торжественного вручения генеральских погон честно и четко, как в субботу (хотя почему только в субботу, всегда), ответил.

«Оставьте это политикам». Лукашенко призвал силовой блок «не думать о высоких материях».

Выходные выдались жаркими. Многие вспомнили великое разнообразие русского языка. Но уже в воскресенье вместо «доброго утра» приветствовали друг друга с пригожим днем. Отсыл понятен. Но самым часто употребляемым в эти дни стало белорусское слово с персонифицированным значением – «Батька». По-отцовски с пониманием поступили и в Кремле.