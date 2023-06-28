Прямой эфир

Пустовой: беглые толкали к смерти соотечественников, в пучину гражданского противостояния! Облажались

28 июня 2023 19:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пустовой: беглые толкали к смерти соотечественников, в пучину гражданского противостояния! Облажались-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Ну что, выдохнули. Все мы и весь мир. Без преувеличения. Возможная трагедия закончилась настоящим праздником. Единства и взаимопонимания. Такое может быть только у нас, славян, и только когда мы вместе.

Это внеплановая «Политика без галстуков и купюр». Точно о главном. Все гудят об этом. Я молчать не могу. Авторский взгляд Пустового на СТВ.

Что это? Недоумение и опасение сменили радость и домыслы. Вчера Президент Лукашенко во время торжественного вручения генеральских погон честно и четко, как в субботу (хотя почему только в субботу, всегда), ответил.

«Оставьте это политикам». Лукашенко призвал силовой блок «не думать о высоких материях».

Выходные выдались жаркими. Многие вспомнили великое разнообразие русского языка. Но уже в воскресенье вместо «доброго утра» приветствовали друг друга с пригожим днем. Отсыл понятен. Но самым часто употребляемым в эти дни стало белорусское слово с персонифицированным значением – «Батька». По-отцовски с пониманием поступили и в Кремле.

Пустовой: беглые толкали к смерти соотечественников, в пучину гражданского противостояния! Облажались-4

Лукашенко попросил не делать героев из него, Путина или Пригожина.

Понятно. Никаких героев. Просто служение. Это как во время сложнейшей операции. Человека спасает команда. В деле – доки от политики. Но даже в этом моменте, именно в этом моменте, будут вбивать клин между Лукашенко и Путиным. Потому что лидеры показали свою согласованную силу. И укрепили международный авторитет. Союзного государства. Будь я политтехнологом беглых, сразу бы предложил, мол, Путин спихнул Лукашенко Пригожина, как нелюбимую жену. Или как старший брат младшему похоженую одежду. Только вот никаких младших и старших нет. Есть интересы наших стран и наших людей, которые обеспечиваются возможностями Союзного государства. Слаженной политикой Минска и Москвы. Но порой мешают амбиции, особенно в остром моменте. А может, именно такие ситуации и показывают жизнерадостность Союзного государства и глубину отношений между странами, народами. Главное – президентами. Стресс-тест сдан.

Далее смотрите в видео.

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Евгений Пустовой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Азарёнок про события вокруг «Вагнера»: методички поменяли, теперь вместо помоев – давай Батьку нахваливать!
28 июня 2023 18:09

Азарёнок про события вокруг «Вагнера»: методички поменяли, теперь вместо помоев – давай Батьку нахваливать!

Глеб Лапицкий: Витебск – это город всегда очень яркого художества. И вот почему
28 июня 2023 18:09

Глеб Лапицкий: Витебск – это город всегда очень яркого художества. И вот почему

«Есть уникальный контакт». Учитель высказался, почему телефона на уроке всё-таки не должно быть
28 июня 2023 18:07

«Есть уникальный контакт». Учитель высказался, почему телефона на уроке всё-таки не должно быть