Пустой кошелек и неограниченные возможности

Сегодня с помощью пластиковой карты можно совершить практически любую сделку — от покупки продуктов до оплаты коммунальных услуг.

Однако пользуются безналичным расчетом далеко не все белорусы. Бумажные деньги прижились и в умах, и в кошельках. Особенно у людей старшего поколения. Но банки настойчиво продвигают прогресс в массы, начисляя зарплаты и пенсии на персональные счета.

Владимир Сандригайло, директор департамента информационных технологий коммерческого банка (Республика Беларусь):

За последние годы значительно выросли объемы эмиссированных банковских карточек в Беларуси. 3Это связано с тем, что пластиковая карта используется сегодня для получения зарплат, пенсий.

Безбумажная оплата встречается везде: от интернета до заправки и банкомата. И такие услуги важно обеспечить технически. На столичном форуме разработчики со всего мира представили свои программные достижения. Они призваны упростить жизнь не только банкам, но и пользователям. Доступностью белорусского IT-рынка привлекает и инвесторов из дальнего зарубежья.

Умеш Ике, руководитель банковской практики компании-разработчика банковских информационных технологий (ИндияСингапур):

Мы выбрали Беларусь плацдармом для внедрения наших разработок, потому что здесь очень активный в этом плане рынок. В дальнейшем уже отсюда планируем продвигать наши технологии на все пространство СНГ.

Владимир Басько, председатель правления научно технической ассоциации:

Наши предприятия нацелены на повышение эффективности работы банковского сектора Беларуси и его конкурентоспособности через внедрение современных информационных технологий. И мне очень отрадно сообщить, что за год наши предприятия расширили спектр своих услуг.

Применение этим услугам найдется. Нацбанк уже работает над глобальным проектом развития платежной системы Беларуси. В ней сведут до минимума операции с так называемыми «живыми» бумажными деньгами. Готовность финансовой структуры номер один ожидают к 2015 году. В дальнейшей перспективе – работа банков во всех смыслах в нематериальной плоскости.

Владимир Сиротко, генеральный директор компании-разработчика банковских информационных технологий:

Завтрашний день банковских технологий — это все большее внедрение информационных технологий. Банки превратятся в виртуальные структуры, и за наличными деньгами можно будет приходить только в центральный аппарат, только по какому-то специальному случаю.

Проще говоря, будущее – за тонким кошельком с набором кредитных карточек, оплатой товаров и услуг по телефону. Так что стереотип богатого толстосума и в нашей стране скоро сдаст свои позиции.