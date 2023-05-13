«Пункты проведения экзамена получают вализы». Почти 53 тысячи выпускников белорусских школ 14 мая будут сдавать ЦЭ

Новости Беларуси. Выпускники белорусских школ готовятся к сдаче первого централизованного экзамена. Он пройдет уже в это воскресенье, 14 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей стране двери распахнут 144 пункта сдачи ЦЭ. Они организованы на базах вузов, лицеев и школ. К испытанию уже все готово.

Завтра 53 тысячи выпускников проверят свои знания по белорусскому или русскому языку на выбор. Экзамен пройдет в виде теста, состоящего из части А с выбором ответа, и части Б, где правильный ответ выпускники должны записать самостоятельно. Такой формат испытания для белорусских школьников проходит впервые. Эксперты подчеркивают, что новшества в первую очередь помогут снизить нагрузку на детей. В прошлые годы выпускная и вступительная кампании фактически проходили в авральном режиме – экзамены в школе, затем ЦТ.

Владимир Бедняков, начальник отдела общеобразовательной подготовки главного управления по образованию Витебского облисполкома:

Все необходимые организационные мероприятия провели, подготовительная работа завершена, оргкомиссии созданы, педагогические работники в аудиториях проинструктированы и готовы к работе. Сегодня пункты проведения экзамена получают вализы с экзаменационными заданиями. Надеюсь, что все пройдет организованно. Мы учли опыт той репетиции, которая была 28 января текущего года. Надо пожелать только ребятам успеха, чтобы они не волновались – ни они, ни их родители.

13 мая централизованный экзамен начнется одновременно по всей стране в 11:00. Рассчитано испытание на 120 минут. Прийти к пункту прохождения ЦЭ рекомендовано к 10:00.