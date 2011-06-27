Пункт таможенного оформления «Витебск-Центральный» временно переходит на круглосуточный режим работы

Как ожидается, в последние дни июня транспортные потоки на границе увеличатся.

До 1 июля еще будет немало желающих оформить купленные за рубежом иномарки по действующим пошлинам. Поэтому увеличится и рабочий день таможенников, и количество дежурных смен.

Изменяет график работы в эти дни и пункт таможенного оформления «Орша-Восточная». Ежедневно он будет открыт с 8 утра до 8 вечера.

А для предотвращения ажиотажных очередей гражданам рекомендуют заранее заключать договоры для декларирования товаров и не откладывать покупку автомобиля на последний день. Даже с учетом того, что в последние числа июня таможня будет оформлять машины прямо на границе.