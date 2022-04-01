«Публичный акт неуважения». Беларусь и Россию не пригласили на годовщину освобождения концлагерей

Новости Беларуси. В Палате представителей прокомментировали отсутствие белорусских и российских дипломатов на мероприятиях, посвященных 77-й годовщине освобождения концлагерей Бухенвальд и Миттельбау-Дора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Палата представителей:

Мы расцениваем этот шаг как публичный акт неуважения к той роли, которую сыграли народы СССР в ходе разгрома фашизма, и жертве, которую принесли на алтарь Великой Победы Беларусь и Россия. Вклад Советской армии в освобождение народов Европы от нацизма неоспорим. Именно в результате успешных операций советских войск произошел коренной перелом во Второй мировой войне. Законы истории неумолимы, и тот, кто их искажает, рискует столкнуться с серьезными политическими вызовами. Любое посягательство на историческую правду встретит с нашей стороны самый решительный отпор. Историческая память должна оставаться вне политического контекста. Народ Беларуси, ставший в годы Второй мировой войны жертвой геноцида, очень бережно относится к таким ценностям, как мир, безопасность, свобода и право на жизнь.

Ранее посольство нашей страны в Германии получило официальное письмо директора фонда «Мемориалы Бухенвальд и Миттельбау-Дора», в котором сообщается о нежелательности участия белорусских и российских дипломатов в памятных мероприятиях, которые обычно проходят 11 апреля.