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Птичек жалко!

21 июля 2006 12:14
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В результате капремонта дома по улице Розы Люксембург оказались замурованными несколько гнезд черных стрижей, расположенных под крышей здания. Такие ситуации периодически возникают при проведении строительных работ в столичных многоэтажках.

: Вот уже который день пенсионер Алексей Муратов наблюдает за птицами, которые тщетно пытаются пробраться к своим гнездам. Говорит, штук пять уже выходил, подобрал на своем балконе.

Черный стриж -  не редкая, но очень полезная для Беларуси птица. Это самое быстрое пернатое на планете, и абсолютно беспомощное на горизонтальной поверхности. Стриж - полновластный хозяин городского воздушного пространства, он посильно сокращает количество насекомых в летнюю пору.

Специалисты из  <Аховы птушак Бацькаушчыны> называют случай с замурованными гнездами стрижей типичным для Беларуси. Вместе с тем, в странах Западной Европы накоплен опыт  мирного соседства людей и птиц, который можно применять и у нас.

В этом году члены детского эколого-краеведческого клуба <Биоразнообразие> под руководством профессиональных орнитологов будут сооружать клетки и искусственные гнездовья для стрижей. Впервые такой опыт  проведут на базе средней школы в Мачулищах.

# общество

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