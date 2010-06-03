Прыем грамадзян правеў старшыня Мінаблвыканкама Барыс Батура

Губернатар выслухаў шэраг пытанняў. Яны датычыліся выдзялення зямельных участкаў, добраўпарадкавання, прадастаўлення сацыяльнага жылля, ліквідацыі будаўнічых бракаў, развіцця фермерскіх гаспадарак. Людзей выслухалі, абяцалі дапамагчы – вызначылі адказных, а таксама тэрміны вырашэння тых ці іншых праблемаў.Работа са зваротамі грамадзян у вобласці – рэгулярная, і яна мае розныя формы. Такія, як «прамыя лініі», «выяздныя прыемы». Дзейнічае і «электронная прыемная» – з красавіка. Праз інтэрнэт можна звярнуцца ў любое структурнае падраздзяленне Мінаблвыканкама і даслаць свае пытанне. Іх, дарэчы, за месяц паступіла два дзесяткі. Аднак найбольш запатрабаваны асабістыя звароты да кіраўніцтва вобласці. Так, падчас дзвюх апошніх «прамых ліній» з удзелам губернатара было разгледжана больш за 80 пытанняў.