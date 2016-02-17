«Прямые линии» в действии: в Молодечно выясняли причину низкого качества воды

Новости Беларуси. Качество питьевой воды проверили в Молодечно. Причиной внепланового выезда эпидемиологов и специалистов водоканала стал телефонный звонок жителя Молодечно неделю назад на прямую линию к губернатору области. Мужчина жаловался, на плохой вкус и цвет воды. Однако в ходе проверки выяснились совсем другие проблемы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

После поручения губернатора сотрудники водоканала и эпидемиологи сразу выехали к Григорию Давыдовичу, чтобы разобраться с ситуацией. Выяснилось, что это был развод чистой воды.

Семья стала жертвой недобросовестных продавцов фильтров для очистки воды. Григорий Давыдович вспоминает, как 5 лет назад открыл двери незнакомцам.

Григорий Глухов, житель Молодечно:

Пришли, сказали, что вы пенсионер и вам будет скидка. Мы за 4 миллиона ставим, а вам за два. Чистая вода – это много значит.

Сотрудники фирмы продолжали «заботиться» о здоровье пенсионера. Каждые 3-4 месяца Глуховы платили им по 400 тысяч рублей за замену фильтров в очистительном приборе.

Григорий Глухов, житель Молодечно:

Они брали пробу воды. Горячей, холодной. Написали, что по качеству она не соответствует стандарту. Ну, я взял все и демонтировал.

Наталья Кульбака, начальник производственно-технического отдела Молодечноводоканала:

Жалоба гражданина Глухова основана на том, что пожилому человеку дали ложную информацию. Люди, которыми движет жажда наживы. Они фальсифицируют пробы водопроводной воды.

К сожалению, доверчивые пенсионеры чаще всего становятся жертвами мошенников. Необходимость фильтрации воды дома – это не больше чем мода, которую навязывают продавцы фильтров. В соответствии с данными Программы развития ООН Беларусь входит в тридцатку стран мира, где население имеет стопроцентный стабильный доступ к улучшенным источникам воды. В таких условиях для дополнительной очистки воды будет достаточно обычного недорогого фильтра-кувшина.