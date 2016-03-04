Прямой эфир

Прямые линии: 5 марта на вопросы минчан ответит председатель местного Совета депутатов Василий Панасюк

04 марта 2016 18:50
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Новости Беларуси. Диалог с городской властью. Завтра, 5 марта, на связь по прямым телефонным линиям с жителями Минска выйдет председатель Минского городского Совета депутатов Василий Панасюк.

Напоминаем также, что прямые линии работают в каждом районе города. Заместители глав администраций и депутаты готовы компетентно ответить на вопросы минчан и быстрее решить проблемы, с которыми не удаётся разобраться самостоятельно.

Номера прямых линий вы видите на своих экранах. Получить дополнительную информацию можно в администрациях районов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Прием граждан

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