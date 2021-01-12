Прямую телефонную линию в Совете Республики 14 января проведёт Наталья Кочанова

Новости Беларуси. Прямые телефонные линии и личные приемы граждан – для власти эффективный способ быстро узнать о тех или иных проблемах, которые волнуют белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А для граждан – возможность получить квалифицированную консультацию или же готовое решение вопроса. Это широко практикуют на всех уровнях. Активно работают с обращениями граждан и сенаторы.

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Так, 14 января прямую телефонную линию проведет председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Звонки будут приниматься с 15:00 до 18:00 по номеру телефона в Минске 8 (017) 328-53-24.