Прямой эфир

Прямую телефонную линию в Совете Республики 14 января проведёт Наталья Кочанова

12 января 2021 06:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Прямые телефонные линии и личные приемы граждан – для власти эффективный способ быстро узнать о тех или иных проблемах, которые волнуют белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А для граждан – возможность получить квалифицированную консультацию или же готовое решение вопроса. Это широко практикуют на всех уровнях. Активно работают с обращениями граждан и сенаторы.

Братья прошли все инстанции, но помогли им только в Совете Республики. Как исправляли ошибку чиновников 30-летней давности

Так, 14 января прямую телефонную линию проведет председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Звонки будут приниматься с 15:00 до 18:00 по номеру телефона в Минске 8 (017) 328-53-24.

Прямую телефонную линию в Совете Республики 14 января проведёт Наталья Кочанова-1

Подобная форма – это еще инструмент мониторинга и оценки работы местной власти, а в некоторых случаях и поиска системных решений на уровне законодательства.

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
2020 год в Беларуси стал самым тёплым за последние 140 лет
12 января 2021 06:23

2020 год в Беларуси стал самым тёплым за последние 140 лет

Девять многоквартирных жилых домов планируют построить в Заводском районе в 2021 году
11 января 2021 19:33

Девять многоквартирных жилых домов планируют построить в Заводском районе в 2021 году

«Материал, который есть только у нас, он уникальный». Что можно найти в виртуальных архивах Могилёвской библиотеки?
11 января 2021 19:02

«Материал, который есть только у нас, он уникальный». Что можно найти в виртуальных архивах Могилёвской библиотеки?