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Прямая линия с заместителем председателя Мингорисполкома Андреем Доморацким пройдет 14 января

13 января 2017 20:36
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Новости Беларуси. Вопросы о развитии зеленого транспорта могут прозвучать и на прямых линиях с представителями городского исполкома.

14 января на телефонные звонки от жителей столицы ответит заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Доморацкий.

Ему можно задать вопросы, касающиеся обеспечения продовольственной безопасности города, реконструкции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, оказания помощи сельхоз-производителям, руководства сферой предпринимательства, обслуживания населения, государственного имущества.

Напоминаем также, что прямые линии работают в каждом районе столицы. В администрации готовы быстро и компетентно ответить на вопросы минчан и помочь решить проблемы, с которыми не удается разобраться самостоятельно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Получить дополнительную информацию можно в администрациях районов.

# общество # Мингорисполком

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