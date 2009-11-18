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Прямая линия с руководителем Комитета госконтроля - 19 ноября

18 ноября 2009 09:27
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19 ноября с 15.00 до 17.00 жители Минска и Минской области смогут поделиться с председателем Комитета государственного контроля Зеноном Ломатем любой информацией о ненадлежащем использовании госсредств и собственности, всех случаях несоблюдения законодательства должностными лицами организаций и предприятий независимо от формы собственности.

Руководитель главного контрольного ведомства страны ждет не только сообщений о нарушениях, но и предложений, направленных на улучшение экономической ситуации в столице, Минской области и во всей республике, сообщает сайт КГК.

Телефон для связи с председателем КГК в оговоренное время — 210-01-65.

# общество

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