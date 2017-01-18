Прямая линия с коммунальщиками: как работает номер 115

Новости Беларуси. Короткий номер – быстрый ответ. Телефонная линия для связи с коммунальными службами набирает популярность у минчан.

Набрав всего лишь три цифры 115, можно сообщить о своей проблеме, и ее быстро отправляют по нужному адресу.

А операторы следят за выполнением принятых заявок. С короткого номера «115» поступают заявки во все жилищно-эксплуатационные управления Минска. Справится ли «Служба коммунального спасения» с насущными проблемами горожан, в репортаже программы «Столичные подробности» на СТВ.