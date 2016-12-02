Прямая линия с администрацией Минска 3 декабря с 09.00 до 12.00

3 декабря с 09.00 до 12.00 на связь с минчанами выйдет заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Карпенко.

Новости Беларуси.Он ответит на вопросы, которые касаются общественно-политической и социально-культурной жизни города, сфер образования, здравоохранения, а также социальной защиты и пенсионного обеспечения.

Руководство районных администраций также готово компетентно ответить на ваши вопросы и быстрее решить проблемы, с которыми не удается разобраться самостоятельно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.