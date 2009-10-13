Прядь волос Элвиса Пресли выставлена на аукционе

Вместе с другими лотами она будет продана в Чикаго на торгах аукционного дома Leslie Hindman.

Предположительно, это прядь волос, остриженная у Элвиса, когда он вступил в армию США в 1958 году, пишет Times Union, ссылаясь на Associated Press.

Первоначальная оценка лота составляет 8-12 тысяч долларов, однако представители аукционного дома напоминают, что несколько лет назад волосы Пресли ушли с молотка за 115 тысяч долларов, а два года назад году единственный волос Элвиса был продан на аукционе в Барселоне за 1833 доллара.

Волос является частью коллекции, состоящей более, чем из 200 предметов, принадлежавших или связанных с музыкантом. Это и одежда, которую он носил, подписанные им рождественские открытки, редкие записи, и другие предметы.

Все эти вещи принадлежали большому поклоннику и другу Элвиса Гарри Пепперу, и теперь, спустя, 30 лет после его смерти в 1980 году, выставлены на торги