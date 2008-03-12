Прозрачный подход к стеклянному бизнесу

Первая международная оконная конференция пройдет сегодня в Минске.

Белорусские и зарубежные специалисты рассмотрят проблемы и тенденции на рынке светопрозрачных конструкций и выработают рекомендации по созданию наиболее благоприятных условий для его развития в республике.

В том числе будет обсуждаться обязательная сертификация работ в строительстве, введенная с 1 января 2008 года, а также качество светопрозрачных конструкций и их энергосберегающие характеристики. Не останутся без внимания новые нормативно-технические документы в данной области, которые вступили или вступят в силу в текущем году.

