Проживавшей в США панде наймут учителя китайского языка

Центр изучения и разведения панд в китайской провинции Сычуань объявил о поиске добровольца, который будет обучать китайскому языку большую панду Мэй Линь. Панда с самого рождения жила в США и без подготовки не сможет понимать даже простейших команд.

В первую очередь Мэй Линь научат выходить из вольера и заходить в него по команде. Для этого ей нужно понимать сычуаньский диалект. В объявлении сказано, что доброволец, который займется ее обучением, должен иметь диплом о высшем образовании, знать китайский и английский и не иметь в истории болезни инфекционных заболеваний.

Согласно китайскому законодательству, вывоз больших панд из страны на постоянной основе запрещен. Любая увезенная для научных исследований или спаривания панда должна быть возвращена в Китай вместе с потомством. Мэй Линь родилась в США в 2006 году и теперь едет в Китай, где ей рассчитывают найти пару, сообщает Lenta.ru.

Руководство центра уже запустило интернет-голосование, где пользователям предлагают выбрать самую подходящую пару для Мэй Линь. Однако, по словам специалистов, результаты голосования не скажутся на выборе пары. Партнера для Мэй Линь будут подбирать исследователи. Как известно, большие панды отличаются низкой сексуальной активностью, и ученым стоит серьезного труда заставить их спариваться.