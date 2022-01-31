«Прожектора, музыка, людям нравится». В Березино обновили ледовую площадку

Новости Беларуси. В Минской области продолжается активный зимний сезон. Работает 25 ледовых площадок, 40 хоккейных коробок, а также 38 лыжных трасс. Везде есть пункты проката инвентаря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Специально к сезону на некоторых спортобъектах прошел ремонт. Например, в Березино на главной ледовой площадке обновили внешнюю коробку. Теперь на ровную гладь необходимо не 14 дней, а всего 5. При этом каток заливается не за раз, а наращивается слоями. Толщина льда должна быть как минимум 2-3 сантиметра. В процессе использования поверхность будут обновлять.

Каток очень популярен у местных жителей. С начала декабря его посетили свыше 800 человек. Многие приходят семьями, частые гости – минчане.

Сергей Вальчевский, директор физкультурно-оздоровительного центра:

Есть пункт проката. У нас в наличии более 100 пар коньков различных размеров. В этом году район выделил деньги, закупили много новых, соответственно, недостатка в этом нет. То есть в этом плане подготовились – ремонт коробки, коньки. Люди приходят. Хорошее освещение, хорошие прожектора, музыка. Людям нравится, они тут до вечера.